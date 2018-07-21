Что помада расскажет о вашем характере

То, как вы красите губы, может много рассказать о вашем темпераменте и характере. Достаньте любимый тюбик, чтобы проверить наши предположения о вас.

Округлая: вы сама женственность

Женщины, чья помада со временем принимает округлую форму, — само воплощение нежности и женственности. Вы невероятно дружелюбны и поражаете своим спокойствием. Вы не будете с головой бросаться в авантюры, добиваться внимания мужчин и рьяно строить карьеру — вас вполне устраивает плыть по течению. Но при этом вы имеете четкое представление о том, что правильно, а что нет. Покладистая на первый взгляд, вы смело отстаиваете свою точку зрения и никогда не изменяете своим принципам.

Плавный наклон: у вас все под контролем

Вы стараетесь успеть все. Окружающих поражает ваша настойчивость, умение налаживать контакты и сохранять спокойствие. А еще вы не из тех, кто принимает решения внезапно: последствия любого поступка оцениваются на два шага вперед. В отношениях с мужчиной вы цените стабильность, уважение и партнерство.

Острый угол: вы спорщица и провокатор

Ваш язык такой же острый, как и форма помады. Вы готовы спорить по поводу и без, потому что уверены, что именно так рождается истина. Вы любите авантюры и приключения. Но, как ни странно, в отношения вступаете с рациональными и сдержанными мужчинами. Причем всерьез и надолго. Что ж, противоположности притягиваются.

Плоская: вы лидер

Вы уверены в себе и не нуждаетесь в советах. Ваша главная черта — прямолинейность. Из-за этого вы часто ненароком портите отношения с окружающими. Но к вашей чести стоит сказать, что вы готовы броситься в огонь ради друзей и первой встанете на защиту обиженных и обделенных. Ваш мужчина — настоящий рыцарь, для которого вы станете любовью всей жизни. Только он способен выдержать все ваши требования, рассмешить и разглядеть за решительностью вашу хрупкость.

Карандаш: вы слегка эгоистичны

Верх помады в виде карандаша — верный признак некоторого высокомерия и самовлюбленности. Вы всегда знаете, чего хотите и как это получить. Вы легко уговорите любого сделать то, что нужно именно вам. У вас много поклонников и подруг, которые восхищаются вашей красотой, смелостью и уверенностью в себе. Вы берете от жизни все, окружаете себя красивыми вещами, а ваш мужчина готов за это платить. Зато в вашей верности можно не сомневаться: вы ни за что не рискнете своим комфортом.

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