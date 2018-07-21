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Как сбросить 45 кг всего за год: реальная история
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Как сбросить 45 кг всего за год: реальная история 

Домашний очаг 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Избавление от лишнего веса для нее было не столько вопросом внешности, сколько вопросом здоровья. В противном случае ей грозил артрит и другие болезни.
"Я знала, что не здорова", — вспоминает то время 26-летняя американка Аня Тейлор. Всего три года назад она весила около 150 килограммов при росте 167 см. С ее лица и шеи не сходили прыщи, менструальный цикл был нарушен, а колени постоянно болели.
goodhouse.ru
Врач, к которому обратилась Аня, предсказал ей серьезные проблемы из-за артрита, если она не найдет в себе силы избавиться от лишнего веса. К тому, что за год она прибавила 50 кг, привел первый опыт самостоятельной жизни.
"Не имея никаких ограничений, я ела все, что хотела. А хотела я жирное и вредное", — вспоминает Аня.
Она всегда была немного полнее своих подруг и привыкла считать себя "большой". И хотя девушка терпеть не могла покупать одежду в магазинах для полных, она убедила себя, что ее вес не является проблемой. В итоге это привело к тому, что в 22 года ей диагностировали синдром поликистозных яичников, при котором нарушаются функции яичников и поджелудочной железы.
goodhouse.ru
В декабре 2015 года Аня поняла, что от лишнего веса нужно избавляться, но не знала, с чего начать.
"Когда у вас проблемы со здоровьем, очень трудно попасть в спортзал. Это сложнее, чем думают люди".
В феврале она пошла на первые тренировки и одновременно стала правильно питаться: есть больше овощей и белка, чем углеводов.
goodhouse.ru
К декабрю 2016 года она похудела на 45 кг. Боли в коленях исчезли, менструальный цикл восстановился. Внешность наконец-то стала ее радовать. Тренируясь, Аня сумела преодолеть без больших срывов даже тяжелые события в жизни: расставание с женихом и выход на новую работу без отрыва от учебы в колледже.
"Есть много проблем, с которыми нас сталкивает жизнь. Но их нужно преодолевать", — говорит девушка.
Ее цель на ближайшие месяцы — сбросить еще около 20 кг. Для себя Аня сформулировала три главных принципа, помогающих ей в борьбе с лишним весом.

1. Занимайтесь тем, что вам нравится

Для нее любимым видом активности стали велотренажеры — именно благодаря им Аня полюбила фитнес. Бесполезно заставлять себя проводить время за нелюбимым занятием — рано или поздно вы все равно его бросите.

2. Ставьте выполнимые цели

Не пытайтесь избавиться сразу от всех накопленных килограммов. Похудение — процесс постепенный, и достижение небольших промежуточных целей лишь добавит вам мотивации.

3. Найдите компанию

В тренажерном зале Аня встретила много друзей, которые помогали ей не бросать начатое на полпути. Она поддерживали ее в тяжелые времена и поощряли вести здоровый образ жизни.
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