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Старушка накрасилась просроченной тушью и ослепла
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Старушка накрасилась просроченной тушью и ослепла 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пожилая австралийка ослепла после того, как накрасила глаза тушью, которая была просрочена на 20 лет. Об этом сообщает The Independent.
Ширли Поттер из города Аделаиды нанесла на ресницы тушь перед выходом свет со своими дочерьми. На следующее утро муж сказал ей, что ее глаза красные и воспаленные. По словам женщины вскоре в обоих глазах началось сильное жжение несмотря на то, что от рождения она ничего не видела и не чувствовала левым глазом.
В течение нескольких месяцев после неудачного макияжа, она продолжала испытывать дискомфорт. Попав на прием к офтальмологу, женщина узнала, что у нее серьезная глазная инфекция, которая может, в том числе, появиться из-за использования просроченной косметики.
К этому моменту она практически ослепла, и, по прогнозам, полностью потеряет зрение в ближайшие три года.
Как пишет издание, срок годности косметики для глаз не превышает шесть месяцев. Срок годности всегда указан на упаковке и зависит от типа продукта.
В июне сообщалось о соотечественнице Поттер, которая никогда не смывала косметику с лица. Из-за того, что женщина спала с нанесенной на ресницы тушью, она крошилась, впитывалась в склеру и слизистую век и затвердевала. Небольшие кусочки застывшего косметического средства прокололи конъюнктиву и царапали роговицу.
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