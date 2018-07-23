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В Австралии пенсионерка лишилась зрения из-за просроченной туши
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В Австралии пенсионерка лишилась зрения из-за просроченной туши 

Свободная пресса 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Австралийская старушка ослепла из-за туши 20-летней давности. Трагический случай произошел в городе Аделаида. Пожилая женщина решила прихорошиться и накрасила глаза перед выходом из дома. При этом используемая ей тушь была выпущена двадцать лет назад.
Как сообщает «ФАН», на следующее утро у бабушки воспалились глаза и началось сильнейшее жжение. Подобный дискомфорт она испытывала несколько месяцев подряд, прежде чем решилась обратиться к врачу.
Офтальмолог поставил неутешительный диагноз: на момент осмотра австралийка почти полностью ослепла. Причиной стала инфекция, вызванная использованием просроченной косметики.
Доктора считают, что вернуть зрение пострадавшей уже невозможно. Кроме того, велик риск, что пациентка полностью потеряет зрение в течение ближайших трех лет.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 32-летняя модель из Майами Надина Бруна вставила в свои карие глаза светло-голубые силиконовые имплантанты, которые ухудшили зрение инстаграм-звезды. В результате модель стала видеть так же плохо, как 90-летняя женщина.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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