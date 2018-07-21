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Пожилая австралийка накрасилась просроченной тушью и ослепла
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Пожилая австралийка накрасилась просроченной тушью и ослепла 

360tv.ru 17 минут назад
Старушка из Австралии накрасила ресницы тушью, просроченной на 20 лет. Об этом сообщило издание The Independent.
Ширли Поттер решила прихорошиться перед выходом «в люди» со своими дочерьми. На следующий день супруг отметил, что ее глаза покраснели и воспалились. Сама женщина также заметила, что что-то не так: глаза начало жечь, хотя она от рождения ничего не чувствовала левым глазом.
Ощущения не менялись в течение нескольких месяцев. И лишь после этого австралийка решила обратиться ко врачу. Офтальмолог осмотрел старушку и сказал, что у нее серьезная инфекция, которую она могла появиться во флакончике просроченной туши.
Через некоторое время австралийка практически потеряла зрение, а через три года, заявил медик, ослепнет полностью.
Американская актриса Дрю Бэрримор восхитила поклонников снимком без макияжа. Она хотела привлечь внимание к своей линии косметики. Пользователям больше понравилась 43-летняя актриса без следа косметических средств на лице.
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