Просроченная тушь вызвала слепоту у старушки из Австралии

Макияж с использованием некачественной косметики обернулся настоящей трагедией для пожилой жительницы Австралии, передает ФБА «Экономика сегодня»

Старушка накрасилась просроченной тушью и лишилась зрения.

По информации The Independent, речь идет о Ширли Поттер из города Аделаида. Перед тем, как выйти «в свет» с дочерью, пенсионерка решила поправить ресницы и взяла тушь, срок годности которой истек 20 лет назад.

Австралийка вернулась домой и на следующее утро у нее воспалились глаза. Ее супруг обратил внимание на красные белки, а сама потерпевшая чувствовала сильное жжение.

Дискомфорт после неудачного макияжа длился несколько месяцев. Бабушка отправилась к врачу и офтальмолог сообщил ей неприятные новости — женщина подцепила серьезную инфекцию.

По прогнозам медиков, Поттер полностью лишится способности видеть уже через три года.