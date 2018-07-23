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Просроченная тушь вызвала слепоту у старушки из Австралии
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Просроченная тушь вызвала слепоту у старушки из Австралии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета Кемерова
Макияж с использованием некачественной косметики обернулся настоящей трагедией для пожилой жительницы Австралии, передает ФБА «Экономика сегодня».
Старушка накрасилась просроченной тушью и лишилась зрения.
По информации The Independent, речь идет о Ширли Поттер из города Аделаида. Перед тем, как выйти «в свет» с дочерью, пенсионерка решила поправить ресницы и взяла тушь, срок годности которой истек 20 лет назад.
Австралийка вернулась домой и на следующее утро у нее воспалились глаза. Ее супруг обратил внимание на красные белки, а сама потерпевшая чувствовала сильное жжение.
Дискомфорт после неудачного макияжа длился несколько месяцев. Бабушка отправилась к врачу и офтальмолог сообщил ей неприятные новости — женщина подцепила серьезную инфекцию.
По прогнозам медиков, Поттер полностью лишится способности видеть уже через три года.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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