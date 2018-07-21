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Что такое санскрин?
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Что такое санскрин? 

Я Покупаю 4 часа назад
Фото: Я Покупаю
Санскрин — это тип средств, созданных для защиты верхнего слоя кожи от сильного ультрафиолетового излучения. Санскрин содержит физические фильтры и отражает солнечные лучи, защищая кожу от ожогов, пигментных пятен и ранних морщин.
Существует несколько форматов косметических средств для защиты от солнца: спрей, крем, молочко, пудра, лосьон. Выбирая подходящий вид санскрина, стоит обратить внимание на важные нюансы: какая нужна степень защиты и какую функцию, кроме УФ-защиты, средство должно выполнять: увлажнять, питать, охлаждать. Санскрин с показателем SPF 50 подойдет для пляжа и палящего солнца, а вот крем с защитой 20 вряд ли спасет от ожогов, но может уберечь от пигментации.
Косметологи рекомендуют использовать санскрин после кислотных пилингов и масок с ретинолом. Именно в этот период кожа лица больше всего нуждается в дополнительной защите от солнечных лучей.
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