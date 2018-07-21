Выбор блогера: 5 лучших ароматов для вашего дома

Расслабляющий ароматический спрей с нотами лаванды, аромат с аккордами ириса и мускуса, в который вы влюбитесь с первого вдоха, восковые пластины, которые расслабят вас и другие находки колумниста BeautyHack и автора блога BeButterfly Юлии Петкевич-Сочновой.

Мода на дополнительную ароматизацию помещения возникла относительно недавно. Конечно, до этого были популярны свечи, а освежители воздуха уже не один десяток лет живут в каждом доме. В этой подборке я хочу коснуться необычных средств, которые возникли на волне последнего подъема (и не только) этой ниши, когда аромат для дома стал нечто большим, чем просто устранитель неприятного запаха. За последние годы появились десятки марок, специализирующихся на этой теме, а вышедших средств и ароматов уже просто не счесть, причем выбор есть абсолютно на любой кошелек.

Но начать хочется с Lampe Berger Paris, возникшей уже более века назад, когда в 1898 году обычный помощник фармацевта Морис Берже изобрел лампу с каталитическим горением, при котором выделяются молекулы озона, обеззараживающие воздух. Через пару десятков лет это сугубо медицинское изобретение облагородили визуально и добавили ароматическую композицию: в итоге получили легендарную Лампу Берже. По сей день принцип ее работы не изменился, а вот внешний вид может поразить воображение любого — есть как бюджетные и лаконичные лампы из однотонного стекла, так и коллекционные, украшенные драгоценными камнями, созданные в сотрудничестве с известными дизайнерами. Коллекция ароматических композиций просто невероятная — в постоянной коллекции более 50 вариантов жидкости, которой заполняются лампы. Периодически выходят новые в тематических подборках. У каждого аромата есть своя пирамида — создаются они практически как духи — подход к делу основательный и кропотливый. Я особенно люблю «Тик Борнео» и «Мужской Клуб» — в первом много-много дерева с лаком, а во втором — кожа с виски.

Еще один необычный ароматизатор помещений — Tiziana Terenzi Stone, который представляет собой белые фарфоровые камни на подставке. Выглядит невероятно и моментально вызывает интерес, ведь сразу и не догадаешься, для чего это необычное произведение искусства. Вариантов ароматов тоже много — многие из них дублируют свечи и парфюм марки, что будет на руку поклонникам Дома: собрать полную коллекцию своего аромата-фаворита — настоящее удовольствие. Изготавливаются они вручную и продаются в красивой коробке, поэтому будут идеальным подарком не только для любителей парфюмерии. Рекомендую обратить внимание на древесно-смолистый «Laudano Nero» и водянисто-цветочный «White Fire».

Ароматизация шкафов и белья обычно идет отдельной строчкой, и у культовой марки Santa Maria Novella на эту тему есть не одно средство. А обратить ваше внимание хочу на необычные восковые пластины Tavolette di Cera, которые подходят для придания приятного аромата белью в ящике. Их можно повесить на рейлинг в шкаф — через их основания продеты ленточки. Пахнут они также замечательно, как и выглядят. Они не выдыхаются за считанные дни — ведь воск отлично удерживает аромат (вспомните известный роман Патрика Зюскинда «Парфюмер…»). Выпускаются пластины в пяти парфюмерных композициях. Я больше всего люблю «Релакс», которые идеально прижились в отсеке шкафа с домашней одеждой.

Еще одно интересное средство на эту тему — расслабляющий ароматический спрей L'Occitane Aromachologie Relaxing Pillow Mist, который создан для распыления на постельное белье и подушки. В его основе знаменитый релаксант и «убаюкиватель» — лаванда, поэтому отход ко сну будет быстрее и приятнее, особенно если вы любите аромат лаванды. Объем флакончика 100 мл., и расходуется он очень экономично — мне хватает примерно на 3 месяца.

Завершить подборку хочу люксовым вариантом аромата для нижнего белья от Guerlain — Eau de Lingerie, который покоряет с первого вдоха своей ирисово-мускусной композицией. Причем аромат настолько классный, что наношу его и как парфюм — не могу удержаться. Особенно его здорово комбинировать с другими ароматами — он добавляет нежности и пудрового волшебства. И еще одно неоспоримое достоинство — на белье он держится просто прекрасно.

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