Что обязательно должно быть в вашей косметичке летом?

Половина лета уже прошла. Мы надеемся, что вы провели ее с пользой! Пусть погода не слишком радовала, у нас все еще есть шанс позагорать на солнце, отправиться в поход, полакомиться лесными ягодами и просто насладиться теплыми летними вечерами. Для того чтобы отдых был максимально комфортным, мы расскажем, что необходимо иметь в косметичке!

Спрей-уход от Bioderma Если вы обгораете на солнце за считанные минуты и солнцезащитный крем растекается по вашему лицу вместе с макияжем, то французский бренд Bioderma станет вашей волшебной палочкой. Спрей-уход с защитой от солнца удобно как брать с собой в путешествия, так и использовать в повседневной жизни. Достаточно всего пары капель, чтобы обеспечить вашей коже надежную защиту.

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Подтягивающий крем для тела «Caramel » от Если вы на диете и вам отчаянно хочется сладенького, скраб со вкусом карамели от Organic — это то, что вам нужно. Средство делает кожу более упругой и мягкой, а также превосходно увлажняет. В состав скраба входит зеленый кофе, органическое масло ши и какао. Такое средство идеально подойдет для подготовки кожи к загару. Воспользуйтесь им за день до принятия солнечных ванн, и ваш загар будет идеальным.

Единственным недостатком скраба является запах: он настолько сладкий и вкусный, что хочется съесть всю банку!

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Четырехцветная пудра с эффектом загара, Для того чтобы сделать лицо более смуглым и загорелым, используйте пудру. Она спасет вас в любой ситуации: когда нужно подчеркнуть скулы, придать лицу свежести или сделать кожу на тон темнее. Пудру можно использовать как на отдельных участках, так и на всей поверхности лица и шеи.

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Увлажняющий крем В состав этого крема входят два вида гиалуроновой кислоты и провитамина В5. Они отвечают за сохранение влаги в коже и предотвращение старения. Средство идеально подойдет после отпуска, проведенного на ярком солнце: крем восстановит водный баланс кожи и спасет её от обезвоженности.

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BB-крем, Летом совсем не хочется пользоваться плотными тональными средствами, но что делать, если необходимо скрыть покраснения и замаскировать синяки под глазами? Попробуйте-крем от марки, и мы гарантируем, что вы влюбитесь в него раз и навсегда. Он идеально подстроится под цвет вашей кожи и благодаря легкой текстуре не будет ощущаться на лице. Бонусом является его богатый состав: шестилетний корень корейского женьшеня стимулирует микроциркуляцию и активирует естественную выработку коллагена; имбирь очищает и тонизирует кожу; лакрица снимает красноту и работает как антиоксидант.

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