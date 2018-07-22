Кремы дешевле 1000 рублей, которые завоевали любовь звезд

Анна Хилькевич : крем «Аевит» для рук от Librederm

Анна Хилькевич / Питательный крем для рук Librederm, от 299 руб.

В сумочке у Анны Хилькевич всегда с собой крем для рук от Librederm — он мгновенно справляется с ощущением сухости и надолго увлажняет и смягчает кожу рук. Удобный формат тюбика действительно позволяет носить его даже в небольшом клатче. За такую низкую цену средство выполняет сразу несколько задач: повышает тонус кожи, освежает и замедляет процесс старения клеток.

Клэр Дэйнс : увлажняющий защитный крем от Cetaphil

Клэр Дэйнс / Увлажняющий крем Cetaphil, от 994 руб.

Актриса фильмов «Тэмпл Грандин» и «Отверженные» Клэр Дэйнс — большая фанатка увлажняющего крема от бренда Cetaphil. Крем эффективно увлажняет и создает защитный барьер с SPF-фактором от ультрафиолета, что очень важно для летнего сезона. Средство гипоаллергенно и не содержит отдушек.

Меган Маркл: крем-лосьон Skin Firming Hydration от Nivea

Меган Маркл / Крем-лосьон Nivea, от 270 руб.

У новоиспеченной герцогини Меган Маркл есть свой список бюджетных любимчиков, среди них и крем-лосьон для тела Skin Firming Hydration от Nivea. Похоже, лозунг «экспресс-увлажнение» и правда работает, иначе зачем бы Меган делала ставки на средство дешевле 300 рублей?

Марина Ким: крем для лица Hydrance Optimale Legere от Avene

Марина Ким / Увлажняющий крем для лица Avene, от 1 000 руб.

Уходовая линейка Avene пользуется популярностью у многих женщин, среди них и телеведущая Марина Ким. Крем Hydrance Optimale Legere от Avene интенсивно и надолго увлажняет и защищает от ультрафиолетового излучения. Выбирать этот крем стоит обладательницам нормальной и смешанной чувствительной кожи. По текстуре крем достаточно жирный, но после правильного нанесения средство быстро впитывается и придает коже матовость.

Анджелина Джоли : крем для снятия макияжа Ultrabland Cleanser от Lush

Анджелина Джоли / Крем для снятия макияжа Lush, от 610 руб.

Актриса Анджелина Джоли тщательно ухаживает за здоровьем кожи лица. Кроме салонных процедур и дорогостоящих продуктов Анджелина пользуется и совсем недорогими косметическими средствами, например, кремом для удаления макияжа Ultra Bland Cleanser от марки Lush. В его состав входят розовая вода, розовый абсолют и свежий экстракт ириса — настоящее удовольствие для кожи, уставшей от макияжа!

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