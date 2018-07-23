30 секретов красоты, которые стоит знать к 30 годам

Содержание1. У вас есть враги2. Кожа — это губка3. Укладку можно сделать за 2 минуты4. Сухой шампунь = идеальная укладка5. Яркая помада — лучший акцент6. Щадящее очищение — это здорово!7. Ночь — время красоты8. Спать надо на спине9. Белый карандаш стирает недосып10. Бальзам для губ — лучший продукт11. Пробиотики нужны всем12. Кондиционер оздоравливает волосы13. Седые волосы — не причина для паники14. Ресницы разделяет любая тушь15. Широкие брови всегда лучше16. Для эффективного макияжа глаз нужны лишь 3 средства17. Не существует идеального оттенка18. Маски для лица — только лежа19. Уход под глаза — это 1+120. Сыворотка должна дополнять уход21. Ретинол — ваш лучший друг22. Инъекции — это не страшно23. Лаки для ногтей любят холод24. Коже головы нужно внимание25. Регулярный массаж — это прекрасно26. Техношея — опасный вердикт27. Контрастный душ — борец с целлюлитом28. Солнцезащитные очки и крем — неделимая парочка29. Своевременное обследование — секрет здоровья30. Красота идет изнутри

Проснуться, потянуться, отжаться! Именно так начинают свой день активные девушки «немного за 30», чтобы выглядеть отлично, а чувствовать себя еще лучше. Если вы тоже находитесь в самом прекрасном возрасте, пора перенять их полезные привычки, а также зарисовки в блокноте — как выглядеть молодо и быть энергичной следующие 30 лет!

1. У вас есть враги

Все-таки правильно говорила Коко Шанель : в 30 мы получаем то лицо, которое заслуживаем. Если после работы в офисе вы отправились не в спортзал, а в кафе и просидели там полночи, дегустируя вино, стоит ли удивляться, что наутро вас посетили отеки? И не только они! Знайте врагов своих: это хроническое недосыпание, курение и алкоголь, литры кофе, энергетики и пренебрежение солнцезащитной косметикой.

2. Кожа — это губка

Если вы хотите, чтобы кожа всегда оставалась такой же свежей и молодой, относитесь к ней как к губке, которая впитывает все, с чем контактирует. Сначала наносите на нее легкие уходовые средства — флюиды, сыворотки, гели, а потом «запечатывайте» их более тяжелыми текстурами — увлажняющими и питательными кремами. Если вы нанесете дневной крем, а сверху сыворотку с антиоксидантами, вы не увидите эффекта!

3. Укладку можно сделать за 2 минуты

Красавица Рейчел Золдан, которая пишет для зарубежных глянцевых журналов, рассказывает, что за все время ее работы бьюти-редактором действительно полезным для нее оказался один трюк. Он позволил ей сократить время укладки с 30 минут до двух. Чтобы красиво уложить волосы, нужно завязать высокий хвост, разделить его на 4 одинаковые части, накрутить каждую щипцами и взбрызнуть лаком. Как только каждый локон остынет, волосы можно распускать!

4. Сухой шампунь = идеальная укладка

Все просто: не успели вымыть волосы, сделали пару «пшиков», немного подождали и расчесали. Вот он — простой и гениальный секрет красоты.

5. Яркая помада — лучший акцент

«Губная помада смелых тонов — это единственный бьюти-продукт, который вы должны взять на необитаемый остров», — шутят визажисты. И их можно понять! Точно очерченный контур губ и равномерное атласное покрытие мгновенно преображает дурнушку в Королеву. Носите яркие и сочные оттенки — красный, пурпурный, коралловый, черничный… впрочем, вы сами должны найти свой цвет!

6. Щадящее очищение — это здорово!

Молочко, сливки, мицеллярная вода или гидрофильное масло для умывания очищают кожу бережно, растворяя макияж и убирая остатки косметики. При этом они не сушат и не стягивают кожные покровы, не нарушают гидролипидный барьер. Перестаньте тереть кожу — они справятся и без вашего давления. А в качестве бонуса — подготовят лицо к дальнейшему уходу, увеличивая эффективность последующих нанесенных средств.

7. Ночь — время красоты

Ночью нужно спать, а еще — заботиться о свое красоте. Используйте специальные ночные средства — восстанавливающие сыворотки, увлажняющие патчи под глаза, антивозрастные ночные маски. Исследования показывают, что лишение сна делает кожу уставшей и обезвоженной, — рассказывает дерматолог Джессика Ву, — Стремитесь к 7-9 часам сна ежедневно».

8. Спать надо на спине

И это, пожалуй, главный секрет красоты. Сон лицом в подушку и кожу растягивает, и морщины добавляет, а к ним — еще и отеки под глаза.

9. Белый карандаш стирает недосып

Нет лучшего лайфхака, чтобы скрыть следы недосыпа на лице, чем белый лайнер или карандаш. Выделите им внутренние уголки глаз, и вы увидите — отражение в зеркале станет идеальным. Если под рукой нет карандаша, воспользуйтесь белыми или серебристыми тенями, аккуратно нанеся их тонкой кисточкой.

10. Бальзам для губ — лучший продукт

Может, и не «самый-самый», но точно универсальный! С его помощью можно не только увлажнить губы, но и обработать ссадину или укус комара, поставить блики на лице, не имея хайлайтера, выделить ресницы или придать форму бровям. С бальзамом можно делать что угодно, он везде пригодится!

Оттеночное масло-блеск для губ All Day Ideal Care Oil Tint от Eveline Cosmetics

— Содержит натуральные растительные масла.

— Имеет насыщенные пигментированные оттенки.

— Дает идеальное покрытие, разглаживает морщинки на коже губ.

Примерная стоимость — 162 р.

Коллекция лаков для ногтей Neon Earth от ORLY

— 6 ярких пигментированных лаков для воплощения летних тенденций маникюра-2018.

— Удобные в применении, стойкие.

— Это уход и красота в одном флаконе.

Примерная стоимость — от 250 р. за один флакон.

Сияющие гелевые губные помады от Mary Kay®

— Идеальное покрытие кожи губ и гарантированное ощущение комфорта.

— Имеют светоотражающие частички в составе.

— Содержат ухаживающие компоненты, природные масла.

Примерная стоимость — 800 р.

11. Пробиотики нужны всем

Живые микрокультуры в йогуртах и другой молочной продукции положительно влияют на пищеварительную систему. Ваш кишечник работает как часы, а вы отлично выглядите.

12. Кондиционер оздоравливает волосы

Маски и кондиционеры нужно наносить не только «по расписанию» — 3-4 раза в неделю после мытья головы. Они пригодятся каждый раз, когда вы собираетесь посетить бассейн или сделать заплыв в море. Нанесите средство на предварительно увлажненные волосы — оно разгладит кутикулу волоса, заполнит поврежденные участки и предупредит поломки. А к тому же — пряди не будут путаться и потом легко расчешутся.

13. Седые волосы — не причина для паники

Прошли те дни, когда женщина, увидев первые седые волоски, вынуждена была примириться с вечным ритуалом окрашивания волос. Сейчас не нужно бежать каждые 5-6 недель к парикмахеру. Тонировать первые проблески серебра можно дома — спреями для волос ежедневного применения. Они окрашивают не только волосы, но и кожу головы, визуально создавая эффект густых объемных волос.

14. Ресницы разделяет любая тушь

Покупаете тушь для ресниц с эффектом разделения? Но на такие «подвиги» способна любая тушь. Весь секрет в правильном удерживании щеточки. Чтобы равномерно нанести средство и не склеить ресницы, нужно держать щеточку не горизонтально, а вертикально. Да, покраска ресниц займет больше времени, но зато как они будут выглядеть!

15. Широкие брови всегда лучше

Сегодня девушки выбирают широкие брови-арки. И это правильно! Они притягивают внимание к глазам, делают взгляд открытым и молодым. Правда, для этого у них должна быть правильно подобранная форма. Держите в косметичке карандаш или тени для бровей, чтобы в любой момент можно было подправить природную красоту.

16. Для эффективного макияжа глаз нужны лишь 3 средства

В этом уверен визажист с мировым именем Андрей Сотомайор. Это: темная подводка, нейтральные тени и тушь для ресниц. Все остальное — лирика! Имея этот арсенал, вы можете создать десятки удивительных образов!

17. Не существует идеального оттенка

Нет такого оттенка, который лучше других выделит ваши глаза. Сочетание двух-трех тонов теней — вот то, что сделает взгляд прекраснее! Визажисты давно оформляют брови при помощи светлого и темного оттенка туши, так почему бы не научиться и вам секретам мастерства? Тени для век, пудры для лица, румяна и туши для бровей можно и нужно смешивать, чтобы добиться идеального отражения в зеркале.

18. Маски для лица — только лежа

Косметические маски для домашнего применения созданы для того, чтобы вы смогли дома повторить приятную бьюти-процедуру. Но девушки часто переносят их на ногах. Не надо! Прилягте и расслабьтесь: так активные ингредиенты скорее впитаются и усвоятся кожей.

19. Уход под глаза — это 1+1 В 30 лет для кожи вокруг глаз нужно уже не одно, а два средства — увлажняющий дневной крем (или гель), и ночной флюид, который предупреждает отеки и стимулирует синтез коллагена.

20. Сыворотка должна дополнять уход

В 30 лет уже недостаточно ухода с дневным и ночным кремом (сейчас эти средства обязаны работать в паре). Нужно ежедневно использовать косметическую сыворотку. Концентраты всегда подбираются под проблему — тусклость кожи, гиперпигментация, акне, обезвоживание. Подсказки даст ваш косметолог.

Антивозрастной уход CAPITAL IDEAL SOLEIL 3 в 1 SPF 50+ с антиоксидантами, VICHY

— Защищает кожу от лучей UVA и UVB типов, предупреждает фотостарение.

— Способствует получению равномерного загара, выравнивает тон кожи, сужает поры.

— Укрепляет кожу, нормализует рН баланс.

Примерная стоимость — 1432 р.

Интенсивная успокаивающая и увлажняющая маска Hydraphase Intense Mask от La Roche-Posay

— Содержит целый спектр увлажняющих компонентов: гиалуроновую кислоту, глицерин, другие увлажняющие компоненты.

— Способствует восстановлению оптимального уровня увлажнения кожи.

— Можно применять на ночь в качестве альтернативы ночному крему.

Примерная стоимость — 1437 р.

Liftactiv Антиоксидантный концентрат молодости от Vichy

— Содержит 15% чистого витамина С — активного борца за молодость кожи.

— Имеет в составе гиалуроновую кислоту, полифенолы.

— Делает кожу более упругой, стирает морщинки, оказывает лифтинг-эффект.

Примерная стоимость — 873 р.

21. Ретинол — ваш лучший друг

Небольшие дозы ретинола в уходовой косметике помогут справиться с пигментацией и следами от акне, визуально омолодить кожу, уменьшить глубину морщин. Возьмите рецепт и правильную схему применения ретиноидов у своего косметолога!

22. Инъекции — это не страшно

Это эффективный способ доставки активных ингредиентов, необходимых вашей коже, к ее глубинным слоям. Если кремы и маски не дают ожидаемый эффект, рассмотрите «уколы красоты». Их активно «юзают» именно 30-летние дамы.

23. Лаки для ногтей любят холод

Холодильник является лучшим местом для хранения лаков для ногтей. Холод предупреждает расслаивание текстуры и загустение лака. Вам больше не придется покупать специальные жидкости для разбавления средства.

24. Коже головы нужно внимание

По мнению исследований, одна из причин раннего появления седины — накопление в кортексе волоса микрочастиц перекиси водорода. Оказывается, клетки его производят в ответ на стресс. Методики релаксации помогут снять лишнее напряжение, а сыворотки с антиоксидантами для кожи головы — замедлить негативные процессы и оздоровить волосы.

25. Регулярный массаж — это прекрасно

В 30 лет каждая девушка может себе позволить курс массаж — один-два раза в год. Врач проработает все позвонки, поможет снять накопившееся напряжение, избавит от боли в спине (руках, ногах — нужное подчеркнуть) и просто вернет отличное расположение духа.

26. Техношея — опасный вердикт

Большую часть времени современные девушки, да и парни тоже, проводят с опущенной головой, всматриваясь в экран планшета, ноутбука или телефона. Не удивительно, что именно шея «стареет» быстрее всего — на ней появляются «кольца Венеры» и некрасивые складочки. Поднимите глаза! И чаще балуйте кожу шеи, а заодно и области декольте, специальными кремами.

27. Контрастный душ — борец с целлюлитом

Если вы правильно питаетесь, и это необязательно означает «сидите на диете», и ведете активный образ жизни, точный удар по целлюлиту нанесет контрастный душ с прорабатыванием проблемных зон жесткой щеткой с антицеллюлитным гелем или скрабом.

28. Солнцезащитные очки и крем — неделимая парочка

«Косметология может справиться практически с любыми повреждениями от солнца, но никогда не вернет вам кожу, которая была у вас в 30 лет, — говорит дерматолог Ранелла Хирш. Предупреждайте повреждения, а не боритесь с последствиями!». В солнечное время года обязательно носите косметику с SPF и защищайте глаза и кожу вокруг них с помощью затемненных очков.

29. Своевременное обследование — секрет здоровья

Надеемся, к 30 годам вы уже взяли за привычку каждый месяц проверять свою грудь на наличие новообразований. Теперь к этому списку нужно добавить проверку подозрительных родинок. Участвуйте в ежегодных акциях по выявлению меланомы, в особенности, если не мыслите свою жизнь без солярия и загорания на пляже.

30. Красота идет изнутри

У каждой женщины найдется, по крайней мере, один повод для недовольства своей внешностью. Но разве это имеет значение? Ведь истинная красота идет изнутри! Живите в гармонии, будьте счастливы, а все остальное приложится!

Комментарий экспертаЯна Александровна Пискуровская, заведующая Консультативно-диагностическим центром ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины им. О. К. Скобелкина ФМБА России»

Активное старение организма начинается после 40. И его можно предупредить и сделать менее быстрым, если к 30 годам знать некоторые женские секреты красоты. Итак, нужно:

— расстаться с вредными привычками: сигареты, алкоголь, бессонные ночи не способствуют достойному внешнему виду;

— перестать умываться водой из под крана, вместо этого использовать специальные средства для умывания 30+;

— применять косметику по уходу, в которой есть необходимые коже витамины и минералы;

— подобрать себе витаминный комплекс, который поможет восполнить энергетические запасы организма;

— не использовать спиртосодержащие лосьоны, которые сушат кожу;

— не пользоваться скрабом чаще раза в неделю;

— заниматься спортом и больше времени проводить на свежем воздухе;

— полюбить мультимаскинг — в домашних условиях можно одновременно наносить разные маски на лицо и тело;

— начать пользоваться услугами профессиональных косметологов, которые подберут салонные уходовые процедуры с долгосрочным эффектом, например, лазерные процедуры красоты;

— одновременно с проверенными и подобранными кремами начать использовать сыворотки и концентраты, в которых выше процент активно действующих веществ;

— не забывать об уколах красоты;

— особенно внимательно следить за линией декольте, которая тоже выдает возраст;

— продумать и подобрать правильное питание, в котором будут сбалансированы белки, углеводы и жиры;

— соблюдать питьевой режим и пить не меньше 1,5-2 литров в день.

Комментарий эксперта Дмитрий Константинович Юдин , пластический и челюстно-лицевой хирург ГКБ им. Боткина

Для большинства девушек начало возрастных изменений кожи лица наступает незаметно, так как день за днем, разглядывая себя в зеркале, человек почти не замечает перемен в собственном внешнем виде. Изменения становятся явными только когда появляются значительные морщины и изломы на коже лица.

Именно в период 30-35 лет проявляются первые возрастные изменения, пусть еле заметные, но грозящие уже к 40 годам стать поводом для радикальных методов омоложения.

Начинать профилактику старения и проявления глубоких возрастных изменений я рекомендую с 30 лет. Существует множество видов и методов, основанных на современных, консервативных и недорогих технологиях. Я бы хотел рассказать о трех таких методах, которые также прекрасно сочетаются друг с другом в одном курсе: это плазмолифтинг, ботулинотерапия и биоревитализация.

Плазмолифтинг подразумевает использование собственной плазмы пациента в качестве инъекционного препарата, вводимого непосредственно в кожу. Это позволяет направленно регенерировать кожу, то есть обращать процесс возрастного изменения безопасно и эффективно. Главным плюсом является абсолютная переносимость метода всеми пациентами и сравнительная низкая стоимость. Как правило, процедура проводится четыре раза с периодичностью в две недели. Таким образом получаем эффект насыщения кожей всеми необходимыми полезными веществами, безопасно и эффективно.

Второй метод — ботулинотерапия, более известный как ботокс. Существует огромное множество стереотипов, связанных с ботулинотерапией и представляющих ее не в самом позитивном свете. Как у любого другого препарата, у ботокса есть свои показания и противопоказания. В случае с ботулинотерапией, главную причину морщин и изломов на коже можно предотвратить путем точного введения сверхмалых безопасных доз.

По современным стандартам, чтобы лицо было подтянутым, без морщин, и сохраняло живую мимику, ботулотоксин следует вводит только в область семнадцати точек верхней трети лица. Эффект привыкания избегается путем введения современных препаратов, которые очищены гораздо лучше, чем старые аналоги. Своевременное начало качественной ботулинотерапии не дает шанса появиться морщинам как таковым. Учитывая небольшой объем и однократность процедуры, такой метод является более чем доступным.

И наконец, третий метод — биоревитализация препаратами гиалуровновой кислоты. Эффект омоложения достигается главным образом путем насыщения кожи влагой, которая с возрастом неизбежно теряется. Для такой процедуры используется сильно разбавленная гиалуроновая кислота, которая не дает уплотнений на коже и легко рассасывается без остатка. Гиалуроновая кислота захватывает воду из тканей, удерживает ее, создавая наполнение кожи, делая ее упругой и сияющей.

Все три метода прекрасно сочетаются друг с другом. Мой авторский подход заключается в логичной последовательности использования их всех: сначала кожа насыщается плазмой и прекращает возрастные изменения, затем гиалуроновая кислота наполняет влагой ткани лица и, наконец, ботулинотерапия закрепляет результат.

Такой цикл один — два раза в год позволяет всем без исключения поддерживать свою кожу в идеальном состоянии безопасно и эффективно.

Комментарий экспертаВера Колыванова, тренер по фейслифтингу

Если бы я знала к 30 годам те вещи, которые знаю сейчас, думаю, мне было бы намного проще к 40 сохранить лицо молодым и свежим. До 30 лет лицо растет, процессы проходят быстрее, нет яркого и резкого увядания. С 35 лет начинается все в обратную сторону.

Нас с детства учили мамы, что трогать лицо руками нельзя, мы никогда его не трогаем, думаем, что кожа растянется. Еле-еле наносим крем, прикасаясь пальчиками. Это большая ошибка потому, что нашим тканям необходимо помогать жить.

В первую очередь нужно знать несколько полезных приемов для осанки и шеи, чтобы помогать главному мостику молодости — нашей шее. По ней проходят все магистрали кровообращения и лимфатического тока. Поэтому шея должна находиться в состоянии расслабленном, живом, правильном и здоровом. Хорошо бы, чтобы каждая девушка до 30 лет знала эти несколько приемов, которые занимают всего несколько минут в день. Они не позволят шее уйти глубоко вниз, внутрь, врасти в плечи, тем самым ускоряя процесс старения лица.

Есть несколько приемов для осанки, которые позволят как можно дольше не провоцировать разбалансировку телесного полотна. Сейчас век интернета, у вех вытянутые «компьютерные» шеи, никто не следит за правильностью осанки, чтобы позвоночник был ровным. Обязательно нужно делать растяжки. Для этого подойдет йога или пилатес.

Нужно делать баночный массаж, соблюдать технику умывания. Можно освоить комплекс упражнений «будильник». Это ряд манипуляций, которые занимают 10-15 минут, и помогает всем жидкостям в организме — кровотоку и лимфотоку — запуститься.

Можно еще добавить про косметику. Правильно подобранные средства для ухода за кожей лица помогут усилить внешний эффект от упражнений потому, что липидный слой, эпидермис тоже нуждается в уходе.

Комментарий экспертаЛола Махмуджоновна Сабирова, косметолог

Старение кожи — это многофакторный процесс. Ближе к 30-и годам к ежедневному уходу можно подключить осветляющие средства, так как кожа уже много времени провела на солнце, а загар на лице распределяется неравномерно. Загар — поврежденная солнцем кожа, независимо от степени загара. Соответственно, дополнить основной уход рекомендуется процедурами увлажнения кожи (биоревитализация), мезотерапии (различные составляющие инъекционных коктейлей) и более профессиональными процедурами ухода за кожей. Советуем не забывать наносить кремы с SPF-факторами, независимо от солнечно активных дней.

Одним из факторов неровности кожи является гиперкератоз. Пилинги помогут решить эту проблему, а также придадут коже блеск и сияние. С помощью пилингов можно избавиться от акне или пигментации кожи. Сейчас существует инновационный пилинг специально для летнего периода, без повреждения кожного покрова.

К поддержанию молодости кожи лица к 30-ти годам подключите комплексную косметологию и простые правила жизни:

— Правильное питание.

— Питьевой режим.

— Активный отдых.

— Полноценный сон.

— Здоровый образ жизни.

Я всегда за комплексный подход, применяю его и для себя и для клиентов. И это работает!

Пройдите тестЛюбите ли вы себя?Чувство любви может быть направленно как на какого-то определенного человека, так и выражаться в отношении к собственной персоне. Ее проявления имеют различные формы, однако она не должна иметь ничего общего с эгоизмом и самовлюбленностью. Для того, чтобы определить степень любви к себе, предлагаем ответить на вопросы.

Использованы фотоматериалы Shutterstock