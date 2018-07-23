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«Невозможно отвести глаза»: Ирина Дубцова сразила публику шикарной грудью
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«Невозможно отвести глаза»: Ирина Дубцова сразила публику шикарной грудью 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Популярная певица Ирина Дубцова радует поклонников снимками из отпуска. Особое внимание общественности привлекло фото артистки в купальнике, на котором в очень выгодном ракурсе предстала ее грудь. В Сети восхищены аппетитными формами Ирины и гадают, не прибегала ли она к услугам пластических хирургов, чтобы заполучить такой бюст.
36-летняя артистка Ирина Дубцова коротает лето на отдыхе в Монако в компании друзей, пока ее мама и сын находятся в Париже. Как это принято у звезд, певица показывает, как проходит отдых, в том числе демонстрируя снимки в купальнике. Поскольку Ирина относится к тем женщинам, которые вечно то худеют, то набирают вес, внимание к ее фигуре у общественности всегда повышенное. На этот раз они остались весьма довольны внешним видом своей любимицы.
Ирина Дубцова позирует на фото в раздельном купальнике насыщенного василькового оттенка и в накидке такого же цвета, которая игриво приоткрывает красивую грудь певицы. Стильный пляжный образ дополняют крупные серьги, шляпа и солнцезащитные очки. В Сети осыпали Ирину комплиментами, а некоторые даже усомнились, ее ли это грудь, настолько неправдоподобно красивой она выглядит. «Что за купальник? Чудо! Подчеркнул всю красоту!» «Какая шикарная грудь! Невозможно глаза отвести» «Грудь своя или сделанная?» «Ирина, вы просто воплощение сексуальности. И оттенок купальника и накидки очень красивый» «Русская Моника Белуччи! Божественна!»
Кстати, тема груди является весьма популярной среди комментаторов в соцсетях. Люди особенно любят обсудить наличие или практически отсутствие этой женской части тела у звезд. Некоторых знаменитостей это обижает, в то время как другие относятся к таким комментариям с юмором. К таким певицам можно причислить Полину Гагарину, которая в погоне за идеальной фигурой лишилась пышного бюста, а прибегать к услугам пластической хирургии категорически не хочет. Зато ее ближайшая подруга и коллега Пелагея недавно явно сделала операцию по увеличению груди и теперь блистает на светских вечеринках, затмевая остальных дам.
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