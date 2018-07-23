Косметика для тех, кто на диете — возможно или нет?

Мист для тела с нотами яблока, помада для губ цвета вишни, тени, напоминающие жидкую карамель, и кушон в форме леденца — какие средства помогут сделать макияж необычным, а заодно перебьют аппетит, отговорив от сладкого?

Это лето было богато на бьюти-запуски. Один из самых необычных сюрпризов — «сладкая» косметика бренда Chupa Chups. Помните круглые леденцы на палочке родом из 90-х годов? Сегодня у них появилась новая жизнь — бренд выпустил целую линейку средств декоративной косметики и ароматический мист.

Редактор BeautyHack Дарья Сизова попробовала «конфетные» новинки и рассказала, чем они ей понравились.

Бархатистая помада-тинт

Средство в трех оттенках с очень стойким пиментом и бархатистой текстурой ровно распределяется по поверхности губ удобным аппликатором. Наносила помаду в один слой, чтобы добиться насыщенного оттенка с матовым эффектом. Лучше всего это делать вбивающими движениями подушечками пальцев, чтобы получился модный эффект «зацелованных» губ. Помада очень стойкая — вы уже устанете, а помада — все еще останется. А еще, средство совсем не сушит губы благодаря маслам камелии и жожоба в составе.

Жидкие тени с блестками

Лето — время сиять, и средство точно вам поможет! Шиммер в составе очень мелкий, поэтому тени не выглядят вульгарно, а наоборот — бронзовый оттенок разливается по векам жидким золотом. Удобным аппликатором можно сделать и небольшую стрелочку — использовала во время отпуска на море, чтобы оттенить загар. Тени не осыпаются и продержатся на глазах весь день (и всю ночь), даже если вы будете наслаивать их.

Тональный кушон

Корейский тренд на такие тональные средства особенно актуален летом — выровняет тон кожи и не будет выглядеть на лице маской. Он не перекроет недостатки кожи, но создаст легкое свечение и очень естественный эффект. В составе — гиалуроновая кислота и фруктовый комплекс, которые будут ухаживать за кожей в течение всего дня, не допуская сухости и шелушений.

Кислотный мист для тела

За веселой и яркой паковкой скрывается серьезное уходовое средство с церамидами, АНА-кислотами и кислотами трав и фруктовым комплексом, который защитит кожу от солнца, успокоит после раздражения, увлажнит и усилит защитный барьер. Мне больше всего приглянулся аромат лаванды и яблока, который раскрывается аккордами мускуса и зелени — по стойкости и сложности аромата вполне заменит парфюм.