До и после: как голливудские звездные мамы выглядят без макияжа

Если вы думаете, что зарубежные красотки дома тоже ходят при полном параде и уже просыпаются с укладкой, наша статья вас в этом переубедит.

Звездный статус обязывает знаменитостей выглядеть на миллион долларов. Когда знаменитые мамы выходят на красные ковровые дорожки, на их лице нет и намека на бессонные ночи с ребенком и усталость от игр с чадом на заднем дворе.

Но селебрити тоже люди. Иногда они позволяют себе побыть самими собой.

Мы уже составляли рейтинг российских звездных мам, которые прекрасно выглядят без макияжа.

Поэтому день рождения Дженнифер Лопес (24 июля одна из самых сексуальных женщин планеты отпразднует 49-летие) «Летидор» решил провести под девизом «Натуральная красота спасет мир!».

Дженнифер Лопес, 49 лет Фото: Instagram@jlo; portal.picture-alliance.com Когда смотришь «Инстаграм» этой певицы, то понимаешь, что она живет по принципу «В любую секунду я должна быть готова ко всему!».

Дженнифер выглядит идеально и на своих концертах, и во время съемок шоу «Мир танца» (Лопес — один из членов жюри проекта — прим. ред.), и в тренажерном зале, и когда вместе с детьми и возлюбленным Алексом Родригесом нежится в бассейне.

Happy Sunday everybody! #sundayfunday 💙💙💙💙💙💙📷@lacarba

4 Июн 2017 в 3:38 PDT Поклонники привыкли видеть ее идеальной во всех смыслах этого слова. Наверное, именно поэтому видео, которое в июне прошлого года выложила мама двойняшек Эммы и Макса (в нем Лопес показала, как настраивается на шоу), вызвало такой переполох в Cети.

Кто-то счел, что без тонального крема, корректоров, накладных ресниц и губной помады Дженнифер абсолютно невзрачная женщина, а кто-то, напротив, сделал комплимент артистке, что в 45+ она настолько роскошно выглядит.

Кто прав, «Летидор» выяснять не будет. Скажем лишь, что для нас Лопес, как и для миллионов людей во всем мире, — пример для подражания.

Шакира , 41 год Фото: Instagram@shakira; portal.picture-alliance.com В данном случае можно сказать, что совпали и возможность, и необходимость. Природа наградила известную певицу не только интересным тембром, но и яркой внешностью. А жизнь потребовала от Шакиры лишний раз эту самую внешность не «приправлять» тонной макияжа.

Публикация от Shakira (@shakira)

Дело в том, что Пике, который, к слову, на 10 лет младше Шакиры, очень ревнив. По всей видимости, чтобы не разжигать в спортсмене вулкан страстей, певица пользуется макияжем очень умеренно. Кстати, как отмечают поклонники, Шакире это невероятно идет.

Мадонна , 59 лет Фото: Instagram@madonna; portal.picture-alliance.com Даже жизнь в стиле «вечный эпатаж» не помогли Мадонне, когда пару лет назад она выложила в «Инстаграм» свое фото без макияжа. Поклонники, привыкшие видеть знаменитую певицу в каком угодно образе (от откровенного топлес до дамы с плеткой), не были готовы к такому откровению со стороны своего кумира.

19 Май 2018 в 7:15 PDT Кто-то отметил, что Мадонна постарела, кто-то посоветовал ей заканчивать колесить по миру с турне и начать высыпаться по ночам, а кто-то и вовсе делился контактами своего пластического хирурга.

31 Дек 2017 в 7:15 PST Как думаете, что сделала многодетная мама? Нет, она не стала блокировать комментарии и даже не удалила фотографию, как это сделали бы многие другие женщины. Для помощи в пропаганде естественности она призвала свою дочь Лурдес, которая с удовольствием продемонстрировала подписчикам мамы свои небритые подмышки.

Фото: Instagram@drewbarrymore; portal.picture-alliance.com Перед вами женщина, которая мало того что не стесняется себя естественной, звездная мама практически в каждом интервью старается собственным примером поддержать «несовершенных» женщин.

Дрю Бэрримор купается в море в необъятной тельняшке, резвится с дочерьми в купальнике, который не скрывает ее изменившегося после родов тела, показывает свое лицо без грамма косметики.

Мало того, известная актриса даже в какой-то степени иронизирует по поводу своей внешности и призывает относиться к красоте проще. И это все притом что звезда фильма «Ангелы Чарли» еще шесть лет назад создала свою собственную линию косметики!

21 Июн 2018 в 12:28 PDT Кстати, свою косметику Дрю не считает лучшей. В своих интервью звездная мама уверяет, что самый гениальный косметический «бренд» — это счастье и улыбка.

Фото: Instagram@cindycrawford; portal.picture-alliance.com Да, известной топ-модели 52 года. Да, она великолепно выглядит в купальнике. И да, она запросто может себе позволить сделать селфи без макияжа вместе со своей 16-летней дочерью Кайей.

Loved spending time with @KaiaGerber at the @BestBuddies Mother's Day brunch today! #momsarethebestbuddies

12 Май 2018 в 2:47 PDT Дело не в банальной смелости и не в желании что-то доказать этому миру. Просто Синди Кроуфорд уверена в том, что жить нужно для себя и своих любимых людей. А ее близкие, как говорила сама модель в одном из интервью, не простят ей пластической операции.

30 Июн 2018 в 7:25 PDT Секретов, как выглядеть без макияжа на миллион долларов, у Кроуфорд нет. Однако она уверяет, что всегда старается соблюдать режим труда и отдыха, не употребляет алкоголь, не курит и регулярно занимается спортом.

А еще она предпочитает стареть красиво.

И мне очень хочется, чтобы наша дочь Кайя не боялась никаких возрастных изменений — ни того, что происходит с нами, ни в ее собственном будущем. Знаете, я уверена, что только годам к тридцати пяти женщина обретает себя, узнает себе цену, перестает переживать из-за ерунды. Приходит к пониманию, что она такая, какая есть,

Тайра Бэнкс, 44 года

Фото: Instagram@tyrabanks; portal.picture-alliance.com Когда Тайра берется за дело (будь это рекламная съемка, дефиле по подиуму, участие в шоу или светский выход), для нее, а точнее для ее лица, не существует такого слова, как «невозможно». В этом вы можете убедиться, полистав «Инстаграм» модели.

6 Июн 2018 в 6:29 PDT Про такую внешность визажисты говорят: «С ней можно сделать все что угодно». То она страстная кошка, то женщина-вамп, то лесная фея, то звезда эпохи диско. Но что касается внерабочей жизни, то тут с макияжем мама 2-летнего Йорка экспериментировать не любит. Она в принципе предпочитает без него обходиться.

18 Окт 2017 в 12:57 PDT Три года назад Тайра разместила свой «натуральный» кадр и сделала решительное заявление.

Люди часто пишут под фотографиями #безфильтра, но вы все равно видите, что снимок обработан. В это утро я решила позволить вам увидеть себя настоящую. Я хотела закрасить темные круги под глазами, но не стала этого делать. Я сказала: «Ну-ка, Тай, покажи им, какая ты на самом деле». Я здесь без макияжа. Может, изучая эту картину, вы думаете: «Она выглядит неприятно». Если так, то это здорово! Вы заслуживаете того, чтобы посмотреть на меня настоящую,

— написала звезда.

Гвинет Пэлтроу , 45 лет Фото: Instagram@gwynethpaltrow; portal.picture-alliance.com Наверняка вы встречали в своей жизни людей, которые говорят одно, а делают совсем другое. Например, какая-нибудь женщина говорит о том, что прекрасная половина человечества должна «дать отпор бьюти-индустрии» и перестать пользоваться косметикой, а сама в жизни даже на лужайку возле собственного дома не выйдет без макияжа. Так вот, к Гвинет Пэлтроу это не имеет никакого отношения.

17 Ноя 2016 в 8:44 PST Оскароносная красавица не только часто выкладывает в «Инстаграм» свои «натуральные» фотографии. Она и на мероприятия ходит без косметики и укладки!

Например, в ноябре прошлого года Пэлтроу пришла на ланч в честь собственного косметического бренда в черной майке без рукавов, лосинах, клетчатой рубашке и без капли тонального крема на лице.

6 Фев 2016 в 8:12 PST Кстати, к селфи без макияжа Гвинет умудрилась приучить не только дочь Эпл, но и свою подругу, модельера Стеллу Маккартни.

Адриана Лима, 37 лет Фото: Instagram@adrianalima; portal.picture-alliance.com Если Адриана Лима, одетая в джинсы, с хвостиком на голове и без грамма макияжа на лице подойдет к стойке в аэропорту для регистрации на рейс, то сотрудник авиакомпании наверняка воскликнет: «Девочка, а где твои родители?» И это все притом что где-нибудь неподалеку резвились бы дочери модели — 8-летняя Валентина и 5-летняя Сиенна.

16 Июл 2016 в 8:28 PDT И этому есть объяснение.

Во-первых, без алой помады и румян модель и правда выглядит как 16-летний подросток. Во-вторых, без макияжа красотку просто-напросто не узнают в обычной жизни, ведь поклонники привыкли, что «ангелы» Victoria's Secret всегда выглядят так, будто бы минуту назад закончился показ.

25 Апр 2016 в 2:58 PDT Обычно я выхожу из дома без макияжа, с пучком и в спортивной одежде,

— рассказала красавица о своих буднях в интервью Ocean Drive.

Да, кстати, и в тренажерный зал бразильянка ходит без макияжа. Что, по мнению многих российских гламурных инстамам, непозволительная роскошь. Но, как нам кажется, Адриана Лима может себе это позволить.

Жизель Бундхен , 38 лет Фото: Instagram@gisele; www.legion-media.ru По части таких смелых поступков, как выход в свет без макияжа, с Гвинет Пэлтроу может посоперничать Жизель Бундхен. Бразильская модель не только периодически позволяет себе минимум макияжа даже на ответственных мероприятиях, но и фотографируется для обложек журналов с максимально натуральным внешним видом.

Sunday early morning with no hair, no makeup at home for @vogueitalia. Thank you @jamie.hawkesworth @gb65 @efarneti and Richard Mason (nice chatting with you on skype 😊) Domingo cedinho em casa sem maquiagem ou cabelo feitos para Vogue Itália.

1 Фев 2018 в 4:10 PST Мама двоих детей украсила одну из зимних обложек итальянского Vogue. В объективе британского фотографа Джейми Хоуксворта Жизель появилась не только в домашней одежде и плюшевых тапочках, но и без декоративной косметики на лице.

16 Окт 2015 в 9:47 PDT Думаете, после таких вольностей рейтинг издания упал? А вот и нет, журнал смели с полок, как горячие пирожки. Впрочем, как и средства из косметической линии Жизель Бундхен.

