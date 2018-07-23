Розовый сапфир, магнолия и жасмин: ароматы, в которые вы точно влюбитесь

Источником вдохновения для аромата Omnia Pink Sapphire от BVLGARI послужил розовый сапфир. Как известно, этот камень в некоторых культурах символизирует молодость. Поэтому и адресован новый парфюм поколению Z, а героинями рекламной кампании стали блогеры Аманда Стил, Маргарет Жанг и певица Мэдисон Бир.

Omnia Pink Sapphire — свежий, дерзкий и яркий. По словам мастера — парфюмера Альберто Морильяса, — «это аромат мечты, позволяющий ускользнуть от реальности». Он открывается нотками цитрусовых (розовое помело), которые дополняет чуть терпкий, но сладковатый розовый перец. Затем вступает хор экзотических цветов франжипани и тиаре. Это — сердце аромата. Чтобы передать парфюмерную сущность экзотических цветов, мастера Bvlgari обратились к технологии «Headspace»: цветы не подвергаются сбору, дистилляции или экстракции, как это принято в традиционном парфюмерном искусстве. Вместо этого нейтральный газ улавливает и обогащается ароматом цветов, оставляя растение нетронутым. Парфюмер впоследствии может воссоздать аромат из палитры исходных материалов. Благодаря этой изобретательной технике рождается неповторимый аромат. И, наконец, завершает композицию шлейф сладкой ванили и белого мускуса. Он оставляет глубокое, сочное, многогранное звучание древесных нот.

Как все ароматы линейки Omnia, Omnia Pink Sapphire заключен во флакон в виде двух соединенных колец, что повторяет символ бесконечности.

Таинственность и обаяние

Женственная элегантность, таинственность и обаяние — именно так можно охарактеризовать другую новинку от BVLGARI, цветочный аромат Magnolia Sensuel. Как можно догадаться, посвящен этот парфюм одному из самых загадочных и чарующих цветов — магнолии. Мастеру-парфюмеру Жаку Кавалье удалось уловить быстротечное очарование благоухания цветка в момент цветения — одного из самых коротких и при этом самых ярких в природе.

Несколько слов стоит сказать о самом авторе аромата, парфюмере Жаке Кавалье, потому что в профессиональном мире его имя служит синонимом качества. Уроженец Грасса, этой парфюмерной столицы мира, Жак начал создавать ароматы с юных лет. Уже в возрасте 28 лет он создал свой первый шедевр — L’Eau d’Issey для ISSEY MIYAKE. С тех пор благодаря Кавалье на свет появилось немало ароматов — очень разных, но всегда необычных и запоминающихся. Это он придумал Pasha Cartier и Classique для Jean Paul Gaultier, Poeme для Lancome, Opium pour Homme, Rive Gauche pour Homme, Cinema и Nu для Yves Saint Laurent, Aqua di Gio для Giorgio Armani и Stella In Two для Стеллы Маккартни (на самом деле список этот намного внушительней). Именно поэтому Кавалье называют гением от парфюмерии, и новый аромат лишь подтвердил: Жаку, а точнее его «носу», — под силу самые разнообразные ароматы, и всегда это — настоящий хит.

«Цветок магнолии, который я представил для Magnolia Sensuel, олицетворяет Природу, — рассказывает сам Кавалье о своем новом творении. — Я лишь слегка подчеркнул его сущность, так как он уже обладает всеми необходимыми ольфакторными свойствами. Сверкающие верхние ноты, оставляющие тон свежести на коже, пряные ноты и сладкие шлейфовые ноты. Все, что мне нужно было сделать, это переосмыслить первичные и вторичные свойства аромата, раскрыть его глубинную суть. Присущая магнолии женственная природа поистине уникальна. Она полна новизны и остроты чувств. Новизна сокрыта в самом напряжении чувств. В ней есть характер, который я постарался передать в аромате».

Характер этот — чувственный, яркий, страстный, пленяющий и завораживающий. Пирамида аромата выглядит так: начальные ноты — танжерин и цветы апельсина, в сердце, помимо магнолии, цветы апельсина и жасмин, нотки шлейфа — пачули, мускус, таитянская ваниль. Новинка входит в коллекцию Splendida Bvlgari, чьи ароматы воспевают красоту самых знаменитых в истории парфюмерии цветов — ириса, розы и жасмина. И теперь в этой коллекции сияет новая «звезда», украсившая цветочный небосклон изысканной парфюмерной мелодией чувственной магнолии.

Дух Средиземноморья

Аромату Versense от Versace уже почти десять лет, но он до сих пор очень актуальный. Особенно для жарких летних деньков. Очень свежий, но в то же время изысканный, ненавязчивый, но инстригующий. нежный, но опьяняющий. Даже его название (sense в переводе с английского означает чувство, ощущение) обещает чувственное наслаждение. «Я создала аромат, чтобы женщина могла почувствовать себя невероятно легкой и свободной», — рассказала Донателла Версаче о Versense. Работала она, конечно, не сама, а в компании с настоящим профессионалом своего дела — известным парфюмером Альберто Морильясом.

В верхних нотках аромата явно ощущаются бергамот, мандарин и опунция. Аккорд нарцисса, кардамона и жасмина опьянит своей цветочной энергией. Древесные ноты Versense от придадут уверенности, а пряные нотки сандала и мускуса откроют настоящую чувственность.