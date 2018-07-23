Убийственная красота: какими косметическими средствами пользовались женщины в прошлом

Сейчас, когда полки магазинов заставлены косметикой на любой вкус, а списки услуг салонов красоты исчисляются десятками, сложно представить, что несколько столетий назад женщины осознанно подвергали своё здоровье и жизни опасности, чтобы сохранить и подчеркнуть свою красоту. Убийственная красота: какими косметическими средствами пользовались женщины в прошломЖенщины столетиями следовали представлениям своего времени о красоте. Популярность аристократической бледной кожи в Средневековье

способствовала появлению различных отбеливающих косметических средств, которые

редко отличались безопасным составом и содержали свинец или мышьяк.

Один из самых популярных препаратов — крем из свинцовых белил с добавлением яичного

желтка и уксуса. Помимо отбеливания, он обеспечивал своим поклонницам

отсутствие аппетита и нездоровую худобу, которая в угоду стандартам того

времени, также считалась признаком красоты.

Мышьяк нам известен в большей степени как яд, но в Средние века его активно

использовали в косметологии, обещая помощь самой запущенной и проблемной коже.

Кожа, к слову, белела и обретала фарфоровый вид, но её обладательница в лучшем

случае страдала от диареи и головокружения, в худшем умирала. Смертельные

свойства мышьяка были отлично известны госпоже Туфании, которая положила начало

роду итальянских отравительниц Тофана. Туфания держала свой косметический

магазин, где продавала пудру на основе мышьяка. Пока некоторые из её покупательниц усердно осыпали пудрой свои лица, другие, более сообразительные,

растворяли пудру в воде и травили неверных мужей и любовников.

Любые несовершенства кожи, пигментные пятна или веснушки, в Средние века считались меткой дьявола и подвергались истреблению. Нам повезло, недостатки

мы сможем удалить с помощью кислотных пилингов и косметики, а раньше женщинам в таких случаях помогала ртуть. Ртуть возвращала коже надлежащий вид, а еще поражала физическое и психическое здоровье. Женщины страдали от расстройств

желудка и болезней дыхательных путей, мучались от депрессий и тремора, но продолжали использовать ртуть во имя красоты.

Естественно, постоянное нанесение вредных веществ способствовало облысению, и женщины лишались не только волос на голове, но и теряли брови. В таких случаях

пускалась в ход женская смекалка и маленькие хитрости, которыми славится

прекрасный пол. В борьбе с последствиями облысения женщинам помогали мыши. Нет,

на голову чаще водружался парик, а вот шкурки мышей, попавшихся в мышеловки,

заменяли брови. Крепились они с помощью клея, который еще не мог похвастаться

стойкостью своих современных собратьев, поэтому брови могли отвалиться в любой

момент.

В Италии женщины особое внимание уделяли глазам, точнее их блеску, выразительности и максимальной широте зрачков. В этом им помогала

белладонна — растение, которое в большей степени известно своими ядовитыми и наркотическими свойствами. Если во времена Святой Инквизиции мазь с белладонной

использовали для пыток над ведьмами, то позднее женщины самостоятельно капали

себе в глаза капли на основе белладонны, чтобы добиться блеска и открытого

взгляда. В итоге, зрачки расширялись скорее всего из-за наркотического аспекта,

всё это сопровождалось галлюцинациями, а длительное применение капель из-за их ядовитости могло привести к слепоте или смерти.

Если культ широких зрачков сошел на нет, то проблема нежеланных волос на теле

остается актуальной до сих пор. Начиналось выведение волос более безопасно для женщин, они использовали кровь или мозги летучей мыши, но позднее в ход пошел

все тот же мышьяк с едкой известью. Перестав травить себя, женщины обратили

внимание на появившееся рентгеновское излучение. Волосы после него выпадали

подчистую, но еще портилась кожа, появлялись морщины, а через несколько лет стало известно, что рентген-эпиляция способствует развитию рака.

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