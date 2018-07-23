3 отличных средства для сияния кожи

Можно сколько угодно экспериментировать с макияжем глаз и губ, но без идеального цвета лица повторить подиумный образ не получится. Кожа должна сиять изнутри, а это уже задача правильного ухода.

Waterburst, Glamglow

Cочетание гиалуроновой кислоты и воды с корейского острова Чеджудо питает кожу изнутри и возвращает ей законное сияние: можно смело обойтись без праймера!

Smothing Serum, Kanebo

Хватает этой сыворотки ровно на месяц: комплекс активных ингредиентов делает кожу без преувеличения идеальной. Ну а самое интересное, что создано средство с учетом… фаз Луны (похоже, в индустрии появился новый тренд).

Supreme, Cle de Peau Beaute

Знаковый комплекс Illuminating Complex EX с экстрактом золотого шелка и японского жемчуга дополнен здесь гидроксипролином и семенами бусенника. Все вместе активирует стволовые клетки дермы, которые обеспечивают быстрое восстановление.