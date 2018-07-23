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3 отличных средства для сияния кожи
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3 отличных средства для сияния кожи 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Можно сколько угодно экспериментировать с макияжем глаз и губ, но без идеального цвета лица повторить подиумный образ не получится. Кожа должна сиять изнутри, а это уже задача правильного ухода.
Waterburst, Glamglow
Cочетание гиалуроновой кислоты и воды с корейского острова Чеджудо питает кожу изнутри и возвращает ей законное сияние: можно смело обойтись без праймера!
Smothing Serum, Kanebo
Хватает этой сыворотки ровно на месяц: комплекс активных ингредиентов делает кожу без преувеличения идеальной. Ну а самое интересное, что создано средство с учетом… фаз Луны (похоже, в индустрии появился новый тренд).
Supreme, Cle de Peau Beaute
Знаковый комплекс Illuminating Complex EX с экстрактом золотого шелка и японского жемчуга дополнен здесь гидроксипролином и семенами бусенника. Все вместе активирует стволовые клетки дермы, которые обеспечивают быстрое восстановление.
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Женский форум
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