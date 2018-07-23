В Барнауле проведут бесплатное обследование на рак кожи

В профилактической акции «Скажи раку — нет!», которую проводит онкоцентр «Надежда», могут принять участие жители Алтайского края старше 18 лет, достаточно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Нужна предварительная запись по телефону 8 (3852) 502-909.

Отмечается, что жители Рубцовска и Бийска также смогут бесплатно обследоваться и сдать необходимые анализы, не выезжая из города. Местные окнодиспансеры проведут аналогичные акции, подробности можно уточнить в их регистратуре.

В ходе весенней профилактической акции в Алтайском крае было обследовано 424 жителя Алтайского края, у 7 человек подтвердили рак кожи, еще у 31 человека диагностировали предраковое состояние.