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В Барнауле проведут бесплатное обследование на рак кожи
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В Барнауле проведут бесплатное обследование на рак кожи 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
В профилактической акции «Скажи раку — нет!», которую проводит онкоцентр «Надежда», могут принять участие жители Алтайского края старше 18 лет, достаточно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Нужна предварительная запись по телефону 8 (3852) 502-909.
Отмечается, что жители Рубцовска и Бийска также смогут бесплатно обследоваться и сдать необходимые анализы, не выезжая из города. Местные окнодиспансеры проведут аналогичные акции, подробности можно уточнить в их регистратуре.
В ходе весенней профилактической акции в Алтайском крае было обследовано 424 жителя Алтайского края, у 7 человек подтвердили рак кожи, еще у 31 человека диагностировали предраковое состояние.
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