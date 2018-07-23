Ещё
Отпускное пособие: как подготовиться к отдыху и что положить в косметичку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отпускное пособие: как подготовиться к отдыху и что положить в косметичку 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Врач-дерматолог центра красоты и здоровья «Белый сад» Кристина Казанцева советует придерживаться следующей тактики:
За две недели до отпуска сделайте пару процедур биоревитализации — это и увлажнение, и питание, и защита кожи. Кроме того, так можно снизить риск появления пигментации.
Непременно возьмите с собой сыворотку Phytarosa Anne Semonin — она способствует восстановлению кожи и закрепляет загар (наносите 3-5 капель под дневной крем с SPF).
На обратном пути правильным спутником в самолете станет коллагеновая маска Valmont. Ну а по возвращении в Москву рекомендую пройти курс криолифта (2-3 раза в неделю, 6-8 процедур).
Harper’s Bazaar: последние новости
3 отличных средства для сияния кожи 3 простые летние укладки на каждый день 3 масла для тела, которые обязательно нужно взять в отпуск
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства6
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле49
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры16
Трагическая история любви самых высоких людей2
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд4
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
01:00
Бузова засветила помолвочное кольцо
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение