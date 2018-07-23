Отпускное пособие: как подготовиться к отдыху и что положить в косметичку

Врач-дерматолог центра красоты и здоровья «Белый сад» Кристина Казанцева советует придерживаться следующей тактики:

За две недели до отпуска сделайте пару процедур биоревитализации — это и увлажнение, и питание, и защита кожи. Кроме того, так можно снизить риск появления пигментации.

Непременно возьмите с собой сыворотку Phytarosa Anne Semonin — она способствует восстановлению кожи и закрепляет загар (наносите 3-5 капель под дневной крем с SPF).

На обратном пути правильным спутником в самолете станет коллагеновая маска Valmont. Ну а по возвращении в Москву рекомендую пройти курс криолифта (2-3 раза в неделю, 6-8 процедур).