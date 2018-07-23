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Силачки, которые никому не дадут спуску
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Силачки, которые никому не дадут спуску 

Рамблер 1 час назад
Девушки — слабый пол? Вряд ли кто-то захочет помериться силой с этими красотками. Они таскают тяжести, поднимают штанги, поглощают килограммами белки и даже в чём-то жертвуют женственностью, чтобы быть самыми сильными.
1. Ирис Кайл, американская культуристка, выигрывала титул «Мисс Олимпия» 10 раз, став таким образом самой успешной бодибилдершей.
2. Джемма Тейлор стала сильнейшей женщиной Великобритании всего лишь через шесть месяцев после начала занятий. При весе 95 кг Джемма с лёгкостью поднимает 270.
3. Чэнь Вэй Лин из Тайваня не производит впечатление тяжелоатлетки. Хрупкая азиатская красавица ростом 147 см и весом 48 кг ставит мировые рекорды по поднятию тяжестей. В своей весовой категории Чэнь выигрывала чемпионаты мира с 2011 по 2014 год.
4. Джилл Миллс начала заниматься культуризмом, но так увлеклась, что перешла в пауэрлифтинг. Джилл дважды получала титул «Самая сильная женщина в мире».
5. Бекка Суонсон по праву считается самой сильной женщиной. При весе 110 кг Бекка жмёт лёжа 270 кг. А визитная карточка этой силачки — приседания со штангой, и здесь Суонсон — непобедимая рекордсменка, ведь она приседает с весом 387 кг.
Женский форум
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