Тест: какая красная помада тебе подходит?

Макияж с яркими губами давно перестал быть исключительно вечерним. Сегодня ты можешь использовать красную помаду хоть с утра! Да-да, накраситься и прямиком в офис! И никто не посмеет сказать тебе, что ты ошиблась временм суток или выглядишь вульгарно. Но тут есть один важный момент: тебе нужно найти свою идеальную красную помаду. Чтобы быстро определиться с выбором, советуем пройти небольшой тест. Кстати, мужчины мгновенно обращают внимание на девушек с красными губыми, считая их дико сексуальными.

Красная помада — это классика, которая никогда не выйдет из моды. Поэтому она должна быть в косметичке каждой девушки. Но как найти ту единственную, когда в коллекциях каждой бьюти-марки представлены десятки средств? Пройди простой тест на сайте makeup.ru, который поможет тебе подобрать идеальную красную помаду в зависимости от твоих бьюти-привычек.