Ещё
Тест: какая красная помада тебе подходит?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: какая красная помада тебе подходит? 

Карельские вести 16 минут назад
Фото: Карельские вести
Макияж с яркими губами давно перестал быть исключительно вечерним. Сегодня ты можешь использовать красную помаду хоть с утра! Да-да, накраситься и прямиком в офис! И никто не посмеет сказать тебе, что ты ошиблась временм суток или выглядишь вульгарно. Но тут есть один важный момент: тебе нужно найти свою идеальную красную помаду. Чтобы быстро определиться с выбором, советуем пройти небольшой тест. Кстати, мужчины мгновенно обращают внимание на девушек с красными губыми, считая их дико сексуальными.
Красная помада — это классика, которая никогда не выйдет из моды. Поэтому она должна быть в косметичке каждой девушки. Но как найти ту единственную, когда в коллекциях каждой бьюти-марки представлены десятки средств? Пройди простой тест на сайте makeup.ru, который поможет тебе подобрать идеальную красную помаду в зависимости от твоих бьюти-привычек.
Карельские вести: последние новости
Как сбросить 45 кг всего за год? Реальная история похудения Маски для комбинированной кожи лица из натуральных ингредиентов Наталья Водянова в красном бикини наслаждается каникулами
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Папа, почему бы тебе не съехать?»51
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле49
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры11
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд4
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
01:00
Бузова засветила помолвочное кольцо
Звёзды Шоу-бизнес
05:35
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Звёзды
10:10
Настоящие имена знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение