Как носить темную помаду

Подробную инструкцию мы получили от визажиста Beauteria Nail Bar Екатерины Ковальчук.

Темная помада, какой бы текстуры она ни была, сухая матовая или увлажняющая, подчеркнет все неровности. Так что скраб и хороший бальзам — ваши лучшие друзья!

Вам точно понадобится хорошая база: правильный праймер поможет помаде продержаться в разы дольше.

Запомните: темные оттенки визуально делают губы тоньше. Поэтому выбирайте помады с легким блеском: так можно добиться эффектного объема. Если с ним и так все в порядке, смело делайте ставку на матовое покрытие!

Залог красивых темных губ — это их форма. Поэтому помимо самой помады понадобятся карандаш и кисть. Обведите контур карандашом и, кроме того, обязательно закрасьте всю поверхность губ. Затем растушуйте границы кистью. Готово!