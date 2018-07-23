Ещё
Как носить темную помаду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как носить темную помаду 

Harper’s Bazaar 39 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Подробную инструкцию мы получили от визажиста Beauteria Nail Bar Екатерины Ковальчук.
Темная помада, какой бы текстуры она ни была, сухая матовая или увлажняющая, подчеркнет все неровности. Так что скраб и хороший бальзам — ваши лучшие друзья!
Вам точно понадобится хорошая база: правильный праймер поможет помаде продержаться в разы дольше.
Запомните: темные оттенки визуально делают губы тоньше. Поэтому выбирайте помады с легким блеском: так можно добиться эффектного объема. Если с ним и так все в порядке, смело делайте ставку на матовое покрытие!
Залог красивых темных губ — это их форма. Поэтому помимо самой помады понадобятся карандаш и кисть. Обведите контур карандашом и, кроме того, обязательно закрасьте всю поверхность губ. Затем растушуйте границы кистью. Готово!
Harper’s Bazaar: последние новости
Отпускное пособие: как подготовиться к отдыху и что положить в косметичку 3 отличных средства для сияния кожи 3 простые летние укладки на каждый день
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства6
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле49
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры16
Трагическая история любви самых высоких людей2
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд4
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
01:00
Бузова засветила помолвочное кольцо
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение