Купить или забыть: необычные бьюти-средства с Aliexpress до 100 рублей

Если хорошенько изучить интернет-магазин Aliexpress, то можно найти много интересных бьюти-вещиц. Мы собрали самые доступные. Смотри и решай — купить или забыть.

Блеск-градиент для губ, 55 р.

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Именно в Китае впервые выпустили специальный двухцветный блеск, который создает тот самый модный эффект градиента на губах, который был в тренде в прошлом году и остается в этом!

Тушь для волос, 72 р.

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Если хочешь ярких красок, тогда обязательно добавь в список покупок цветную тушь для волос. Она представлена в 12 оттенках, выбирай любой на свой вкус: синий, розовый, зеленый… Кстати, цвет будет держаться до 72 часов.

Переводные татуировки для губ, 46 р.

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Татуировки для губ? Что ж, китайцы еще те выдумщики и умеют удивить. Переводные тату с необычным дизайном — неплохой вариант для какой-нибудь тематической вечеринки.

Гребень-аппликатор для ресниц, 9 р.

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Чтобы не испачкать нижнее и верхнее веко тушью, прикладываешь аппликатор и смело красишь ресницы, а затем расчесываешь и удаляешь излишки с помощью специальной щеточки — три лайфхака в одном продукте. Практично и выгодно!

Силиконовый спонж для тонального средства, 54 р.

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Пока все в России используют известный бьютиблендер, китайцы предпочитают наносить тональный крем с помощью силиконового спонжа. Преимущество такого способа очевидно — в отличие от розового яйца он не впитывает продукт и легко моется после применения.

Трафареты для стрелок, 93 р.

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Еще одна находка, которая облегчит тебе жизнь и сэкономит кучу времени, — трафарет для идеальных стрелок. Комплект трафаретов очень компактный и состоит из восьми вариантов, среди которых можно подобрать тот, который подходит именно твоей форме глаз.

Силиконовая щетка для чистки кистей, 20 р.

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Бьюти-гаджет, который необходим любой девушке — щетка для очистки кистей. Силиконовый спонж с щетинками мягко очистит кисточки, а за счет своего размера не займет много места в косметичке. Однозначно must have!

Цветочная гигиеническая помада, 28 р.

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Гигиеническая помада, которая проявляется на губах, — это круто. А если она еще и меняет свой цвет в зависимости от температуры тела и pH — это круто вдвойне. Кстати, это средство приятно ложится на губы и хорошо увлажняет. И внутри такой помады настоящий цветок!

Переводные тени, 86 р.

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Такие экзотические тени не подойдут на каждый день, а вот для Хэллоуина или другой маскарадной вечеринки — отличный вариант. Выбирай тигровый принт, кружева, цветочные поля или звездное небо.

Тинт для губ в форме бутылки вина, 78 р.

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Шесть бутылочек, шесть оттенков: от классического красного до вызывающего фиолетового — за такую цену можно приобрести и попробовать сразу все, прежде чем тратиться на знаменитые Kylie Lip Kit.

Щетка для чистки лица, 95 р.

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Такой небольшой силиконовый спонж в виде осьминога однозначно порадует тебя и формой, и своими функциями. Очищает кожу он идеально!

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