5 cекретов красоты Руни Мары

Никаких экспериментов с косметикой: Руни уже много лет верна одним и тем же средствам. «У меня невероятно чувствительная кожа, и я просто боюсь сама себе навредить», — признается актриса.

Макияж одной из самых успешных актрис на планете занимает ровно одну минуту. Маре всего-то и нужно, что пудра, консилер и легкие кремовые румяна.

Девушке нравятся многофункциональные продукты: «Обожаю, когда средство можно нанести и на щеки, и на губы, а в идеале еще и на веки, — это здорово экономит время».

Золотое правило: никакого загара. Кроме того, Руни всегда использует солнцезащитный крем, а чтобы кожа после него не блестела, наносит поверх матирующую пудру.