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5 cекретов красоты Руни Мары
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5 cекретов красоты Руни Мары 

Harper’s Bazaar 25 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Никаких экспериментов с косметикой: Руни уже много лет верна одним и тем же средствам. «У меня невероятно чувствительная кожа, и я просто боюсь сама себе навредить», — признается актриса.
Макияж одной из самых успешных актрис на планете занимает ровно одну минуту. Маре всего-то и нужно, что пудра, консилер и легкие кремовые румяна.
Девушке нравятся многофункциональные продукты: «Обожаю, когда средство можно нанести и на щеки, и на губы, а в идеале еще и на веки, — это здорово экономит время».
Золотое правило: никакого загара. Кроме того, Руни всегда использует солнцезащитный крем, а чтобы кожа после него не блестела, наносит поверх матирующую пудру.
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Женский форум
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