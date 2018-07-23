5 секретов матовой помады

Матовая помада остается на пике популярности не один сезон. Это неудивительно: бархатистая, стойкая, комфортная, плотная — она делает любой макияж губ эффектным и завершенным без использования контурного карандаша.

О пяти секретах матовой помады рассказала эксперт косметической марки STILL Вера Андрюхина.

Секрет 1 Секрет безупречного матового покрытия — подготовленная поверхность губ. Особенностью матовой помады является ее способность выделять все неровности на губах. Именно поэтому перед нанесением необходимо обработать и увлажнить кожу губ с помощью деликатного скраба или маски.

Секрет 2 Позаботиться о комфорте. На неподготовленных губах сложнее носить матовую помаду из-за ощущения стянутости. Избежать этого просто: регулярно пользоваться бальзамом для губ, защищая от неблагоприятного воздействия солнца, ветра и холода, а непосредственно перед нанесением цветного покрытия используйте увлажняющие средства или праймер для губ.

Также идеальной основой станет база для теней: в ней нет жиросодержащих компонентов, и она отлично выравнивает поверхность губ и продляет стойкость помады.

Секрет 3 Важно помнить, что цвет матовой помады намного ярче и плотнее других текстур. Это стоит учитывать при выборе подходящего оттенка. Беспроигрышный вариант — нюд, подходящий к подтону кожи, или классический красный.

Если говорить о красных оттенках, то, конечно, стоит помнить, что это всегда беспроигрышный вариант. Лучше всего выбирать холодный красный — он идет почти всем. А в случае, если хочется поэкспериментировать с цветом, лучше все равно выбирать спокойные темные оттенки.

Секрет 4 Состав — ключ к оценке качества. Хорошая помада содержит природные масла, воски, UV-фильтры, витамины. Современная матовая помада выпускается в двух форматах: жидкой и в виде стика. В первом больше силиконов, во втором — восков.

Качественный состав матовой помады выигрышно подчеркнет чувственный рисунок губ.

Секрет 5 Стойкость матовой помады может обернуться испытанием для губ при демакияже. Если под рукой нет специального средства, можно воспользоваться обычным бальзамом для губ с маслами в составе. Они прекрасно растворят покрытие и очищение не составит труда.

Если вы засматривались на матовую помаду у других, но попробовать ее для себя не решались, теперь вам остается лишь определиться с цветом и поводом.