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Почему считается, что от капусты вырастет грудь
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Почему считается, что от капусты вырастет грудь 

Рамблер 1 час назад
Фото: giphy
Считается, что девушкам с маленькой грудью полезно есть много капусты. Якобы от этого продукта молочные железы гарантированно увеличатся в размерах. Но так ли это на самом деле? Разбираемся вместе.
Во времена, когда люди еще лечились исключительно народными средствами, капуста тоже входила в базовую "аптечку". Капустные листы прикладывали к опухолям в районе грудной клетки. Когда опухоль проходила, в народе говорили "вот и грудь от капусты выросла" — как заново родилась.
А уж после эта фраза поменяла свой смысл на новый, старый со временем забылся.
Увеличить размеры капуста поможет вряд ли, а вот упругой и подтянутой с помощью этого продукта свою грудь можно сделать вполне.
Дело в том, что именно в капусте содержатся очень полезные вещества, среди которых и витамин U. Он способствует обновлению клеток в организме, выводит шлаки, восстанавливает и поддерживает липидный обмен, благодаря чему грудь выглядит эффектно при любом размере.
Женский форум
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