Пластический хирург защитил «постаревшую» Брежневу от нападок хейтеров

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«Все мы стареем»: Вера Брежнева встала на защиту Аллы ПугачевойНедавно в Сети появилось первое большое интервью Аллы Пугачевой за последние 10 лет. Артистка откровенно поговорила с Олегом Меньшиковым о работе и жизни. У себя в аккаунте в соцсети Вера Брежнева поделилась коротким роликом с репетиции, на котором предстала без макияжа. Скриншот со съемки тут же разлетелся по интернету, переполошив поклонников звезды. Многие с огорчением констатировали, что без грима их любимица выглядит далеко не такой красоткой, как они привыкли видеть.

Скриншот Instagram.com Возрастные изменения во внешности звезды прокомментировал пластический хирург Арташес Айрапетян. Врач не согласился с пользователями Сети и встал на защиту певицы. Он отметил, что для своих лет Вера прекрасно сохранилась и он не стал бы рекомендовать ей что-то менять, так как считает ее очень привлекательной. По мнению медика, не каждая женщина может отважиться опубликовать снимок без макияжа. Кроме этого он указал на низкое качество скриншота — именно из-за него многим показалось, что Вера сдала.

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«Что с вами?»: Вера Брежнева устала от негатива в социальных сетях и поставила на место недоброжелателейПевица Вера Брежнева написала пост, в котором обратилась к людям, пишущим знаменитостям негативные комментарии в социальных сетях. Вера считает, что поток негатива необходимо остановить. Айрапетян, изучив лицо звезды, сделал вывод, что нос у нее свой, а губы немного скорректированы при помощи татуажа и гилауроновой кислоты. Хирург отметил, что в будущем Вере следует найти очень хорошего специалиста, чтобы морщины вокруг глаз не были слишком видны. Дело в том, что у певицы особое строение глаз и с возрастом веки могут нависать. Блефаропластика ей не поможет и сгладить этот эффект помогут только микроподтяжки, пишет сайт Dni.ru.