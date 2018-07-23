Как пользоваться автозагаром правильно: рассказывает эксперт

Что делать в городе летом? Работать. Но не только в офисе, но и над своей внешностью. О летних бьюти-правилах мы расспросили врача-косметолога Жанну Юсову, доцента кафедры эстетической медицины ФПК МР РУДН и научного эксперта марки Librederm.

Автозагар — лучший друг для тех, кто проводит лето в городе и еще не успел «подрумяниться» на солнце. Как выбрать правильное средство?

К автозагарам старого поколения было много претензий: ложатся неровно, сушат кожу, смываются неравномерно. От этих недостатков избавлены средства нового поколения, и распознать их совсем не сложно. У них может быть любая текстура (кремовая, маслянистая), но они не оставляют жирных разводов и содержат целый ряд питательных компонентов. Вам хочется идеального оттенка? Тогда ищите в составе средства провитамин А, или ретинол (он усиливает защиту кожи от UV-лучей и выравнивает ее рельеф); увлажняющие компоненты (например, льняное масло, которое защищает кожу от сухости); а также антиоксиданты наподобие масла шиповника и витамина Е (они пролонгируют ровный естественный загар и предохраняют кожу от шелушения, чтобы искусственные «поцелуи солнца» не сходили пятнами.

Правда ли, что и в Подмосковье можно загореть не хуже, чем на Ибице?

Правда, если не забывать про необходимую подготовку к загару и ухаживать за кожей после него. Для активации загара рекомендую использовать солнцезащитные средства с сильными антиоксидантами — например, маслом шиповника, миндаля, витамином Е и увлажняющими компонентами, про которые уже говорилось. Чем лучше увлажнена кожа, тем быстрее к ней «липнет» загар. А после инсоляции используйте средство с пометкой after sun c пантенолом и низкомолекулярной гиалуроновой кислотой в составе. Качественный уход за кожей после того, как солнце скрылось за горизонтом, «запечатывает» загар.

Нужно ли наносить солнцезащитный крем под одежду в жаркий солнечный день, если собираешься много времени находиться на открытом воздухе?

Солнцезащитные средства нужно наносить только на открытые участки тела, так как солнечные лучи не проходят через ткань. Обязательно подбирайте средство, учитывая свой тип кожи и время нахождения на солнце.

Косметологи советуют обновлять солнцезащитное средство на пляже в среднем каждые два часа и всякий раз после купания в море или бассейне. Нужно ли так же часто делать это в городе?

В городе это крайне сложно выполнить. Проще выбрать солнцезащитное средство максимально широкого спектра. Например, такое, которое содержит полимерный комплекс, обеспечивающий водоотталкивающий эффект, и такие ухаживающие компоненты, как термальная вода и Омега 3-6-9, которые усиливают собственный липидный барьер кожи.

Бонус: летние ароматы для тех, кто остается в городе

Искрящиеся, словно брызги ледяного шампанского, цитрусовые ноты, сочные ноты ягод и фруктов, ноты соленой морской воды — так может пахнуть лето даже в городе! Фруктовую феерию открывает новинка от Issey Miyake c нотами личи, маракуйи и гуавы.

В сердце аромата от Escada звучит сочнейшая из всех ягод — арбуз. У новинки от Paco Rabanne цитрусовые выступают в паре с ванилью, вымоченной в соленой морской воде, а в аромате Les Contes им подыгрывают герань, фиалка и гвоздика.

Навеянный аллегорией о трех реках аромат от Liquides Imaginaires обещает «глоток свежести» благодаря нотам мандарина и розовой воды.

А навеянные солнцем мужская новинка от Azzaro c нотой рома и аромат-унисекс от Juliette has a gun с сандалом и ванилью согреют в дни неминуемых проливных дождей.