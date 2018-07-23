Выбор редактора: 5 лучших средств для умывания

Нежная пенка-облачко, детокс-гель для проблемной кожи, самый деликатный скраб и еще два любимых средства для умывания из бьюти-шкафчика старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Очищающий мусс Instant Foaming Cleanser, Caudalie

Средства Caudalie нежно полюбила с первого знакомства — например, многофункциональное «Божественное» масло сразу прописалось на полке в ванной. Моей комбинированной и чувствительной коже все они идеально подходят — не было еще ни одного «промаха». Поэтому, когда я увидела нежный как облачко мусс, сразу поняла, что нам по пути. Не так давно марка обновила линейку очищающих средств — изменилась упаковка, и увеличился объем масла для снятия макияжа. Теперь можно создавать свои собственные «коктейли» и смешивать мусс с кремом-эксфолиантом или тем же маслом, чтобы получить идеальную пенку для чувствительной кожи (особенно хороша она будет после солнечных ванн).

В моем бьюти-арсенале мусс выступает «соло» — он не только отлично очищает кожу от загрязнений, но и убирает остатки макияжа (хотя это не его изначальное предназначение). В составе нет мыла, зато есть экстракты винограда и шалфея, благодаря которым после умывания кожа не выглядит как потрескавшаяся земля в пустыне, а «пышет» чистотой и здоровьем. Ну, и бонус для эстетов: благодаря удобному дозатору вы получите оптимальное количество средства. Пара нажатий — и «облачко» уже готово очистить лицо, шею и зону декольте.

Цена: 1 500 руб.

Гель для умывания Simply Clean Gel, SkinCeuticals

Гель от SkinCeuticals сразу прозвала «скользким типом»: из крошечной горошины получается пышная пена, которой при желании хватило бы на все тело, при этом гладкая гелевая текстура ощущается довольно долго — смывать нужно тщательно. Simply Clean — известный бестселлер бренда, получивший новое «прочтение». В формулу добавили аминокислоты и комплекс активных ингредиентов, которые буквально полируют кожу день за днем.

Средство предназначается для жирного и комбинированного типа кожи, но даже если вы не понаслышке знаете о том, что такое сухость и шелушения на лице, чувства стянутости после умывания не возникнет. Наоборот, обладательницам чувствительного типа кожи советую пользоваться гелем один-два раза в неделю вместо скраба — я так делаю зимой. Зато в жаркую погоду, когда жирный блеск и черные точки «радуют» частыми визитами, умываюсь средством дважды в день. В составе — экстракты алоэ, ромашки и масло апельсина, которые освежают тусклый цвет лица и улучшают текстуру кожи. Нежно-голубой гель с едва уловимым ароматом лимонных леденцов справляется и с макияжем — даже водостойким.

Цена: 2 678 руб.

Очищающий детокс-гель Gelée Moussante Végétale, Laboratories Mansard

Черный как смола или расплавленная лакрица гель помогает справиться с воспалениями, — обращаюсь к нему за помощью, когда ситуация выходит из-под контроля или просто хочется ощутить ту самую чистоту «до скрипа». В общем, слово «детокс» в названии следует понимать буквально.

Средства бренда Laboratories Mansard француженки полюбили еще в 1981 году, а около года назад такая возможность появилась и у нас — косметику для профессионального ухода привезли в Россию. Основная концепция марки — страстное увлечение силой растений. Именно поэтому все средства содержат высокую концентрацию активных растительных компонентов, близких к биологическому составу нашей кожи. В результате — никакой химии, силиконов и парабенов, одни преимущества.

Гель создавали по тем же принципам — в его составе эфирное масло шалфея и активированный уголь (виновник красивого черного цвета). Чего вам ждать, если решитесь попробовать? Во-первых, глубокого очищения и безжалостной расправы с остатками стойкого макияжа. Во-вторых, отсутствия дискомфортна — масло шалфея нейтрализует мощную атаку по загрязнениям, поэтому кожа будет оставаться увлажненной. И все же крем после умывания нанести нужно — о моих любимых можно прочитать здесь.

Цена: 2 750 руб.

Очищающая пенка-скраб с зеленым виноградом, Frudia

Пенка из коллекции под многообещающим названием «Контроль за порами» понравится тем, кто страдает от жирного блеска в течение дня, но при этом не хочет травмировать кожу агрессивными скрабами. Лично для меня крупные абразивные частицы давно под запретом: когда мой косметолог на одном из сеансов сообщила, что у меня появился легкий купероз на щеках, все скрабы для лица я сразу определила в разряд средств для тела. Спасаюсь гелями с кислотами (например, тем же SkinCeuticals), а иногда использую мягкие отшелушивающие средства — такие, как пенка-скраб с зеленым виноградом от Frudia.

Когда не знаете, чем умываться, всегда полагайтесь на корейские бренды: достаточно просто взглянуть на идеальную фарфоровую кожу кореянок, чтобы понять — в этой стране об очищении знают все. Вот и скраб-пенка делает свою работу на «пятерку»: убирает все загрязнения, стягивает расширенные поры, уменьшает жирность и даже улучшает тонус кожи. По текстуре средство напоминает крем с мелкими скрабирующими частицами, но при контакте с водой превращается в густую пенку. Отшелушивать кожу частицам помогают AHA-кислоты, а за матовый эффект отвечают марокканская глина и комплекс из эстрактов бамбуковых листьев, листьев эвкалипта и кипариса. Главный «герой» состава — конечно же, виноград с экологически чистой фермы около Ичхона. Экстракт из его семян, кожуры и мякоти оказывается противовоспалительное и ранозаживляющее действие.

Цена: 720 руб.

Очищающий гель-уход для умывания Toleriane Caring Wash, La Roche-Posay

И, наконец, идеальное средство для умывания для самых «чувствительных» — настоятельно рекомендую переходить на него зимой и в отпуске, особенно если вы планируете загорать. Когда коже приходится несладко, уход должен быть максимально деликатным, а мягкая формула геля от La Roche-Posay этому очень способствует — бережно, но тщательно очищает кожу и избавляет от ощущения стянутости. Состав более чем минималистичный: в средстве всего одно поверхностно-активное вещество для очищения — коко-бетаин, который получают из кокосового масла.

В отличие от многих других «умывалок», гель-уход предотвращает изменения pH кожи и спасает ее от пересушивания. В формуле есть и успокаивающие ингредиенты: знаменитая термальная вода La Roche-Posay (ее тоже беру с собой в отпуск и сразу кладу в пляжную сумку), лучший друг чувствительной кожи пантенол и компонент со сложным названием «ниацинамид» — он снимает зуд и укрепляет защитный барьер кожи, чтобы все агрессивные воздействия были нипочем. Со стойким макияжем гель вряд ли справится, да это и не нужно — предварительно очищаю кожу гидрофильным маслом, и только потом умываюсь Toleriane.

Цена: 975 руб.