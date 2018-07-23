Тестирует редакция: скрабы для губ, которые вы точно оцените

Vprove No Make-up Lip Scrub

Лена Титок: «Надо признать, скраб для губ — совершенно новое средство в моей косметичке. Раньше я никогда не использовала этот продукт, а зря. Скраб от Vprove приятно меня удивил: у него ненавязчивый запах и приятная структура. Использовать его очень легко: даже смывать ничего не нужно. Достаточно просто удалить остатки средства салфеткой. Ощущения после применения очень приятные: губы становятся мягче, исчезает ощущение сухости. Помада потом наносится просто идеально. Думаю, что зимой, когда губы особенно страдают от холода и ветра, скраб займет почетное место на моей полке с косметикой».

Lush «Мятный джулеп» Рита Замураева: «Запах скраба для губ от Lush сперва кажется очень резким — перечная мята делает свое дело. Но при нанесении аромат не кажется таким насыщенным и не вызывает дискомфорта — наоборот, создает ощущение свежести. Консистенция скраба довольно сухая (признаться честно, я предпочитаю более нежные формулы), что понравится далеко не каждому. Но со своей задачей он справляется довольно хорошо и в процессе использования приятно холодит губы, оставляя сладковатое послевкусие. При этом за один раз „Мятный джулеп“ не отшелушит губы полностью — чтобы добиться идеальной гладкости потребуется еще пару использований. Мой вердикт — не очень понравилась консистенция и необходимость повторного использования, в остальном нареканий не вызывает. Оставлю на работе для экстренной помощи перед важными мероприятиями и свиданиями».

MAC Lip scrubtious

Наталья Макаренко : «Сухие губы — одна из проблем, которая мена буквально измучила. Я постоянно пользуюсь бальзамами для губ и гигиеническими помадами, и, тем не менее, губы так и норовят некрасиво потрескаться. Помимо того, что это неприятно, еще и вид становится неряшливым и неухоженным, а цветную помаду нанести аккуратно просто нереально. В общем, на этот скраб для губ я возлагала большие надежды, и, нужно сказать, он меня не подвел. Действует он практически мгновенно — нанес, аккуратно потер и смыл. Крупинки сахара бережно отшелушивают губы, хотя на этот счет у меня были опасения, не слишком ли агрессивным будет пилинг. А основа отлично увлажняет на несколько часов вперед. Впервые за последние месяцев 8 у меня нет претензий к собственным губам — стоит только им пересохнуть и начать шелушиться, скраб тут же идет в ход. Думаю, что это средство пропишется в моей косметичке на постоянной основе».

«Крымская мануфактура» «Дом природы»

Яна Полянинова: «К помощи скраба для губ я начала прибегать, когда в моду вошли матовые помады. При их использовании видны все недостатки и несовершенства губ, которые могут быть недоступны глазу, если на них, например, просто бальзам или блеск. Как фанат всего натурального и органического, я решила попробовать сахарный скраб для губ „Крымская мануфактура“ „Дом природы“. В составе только самое лучшее: сахар, кокосовое масло, масло ши, масло абрикосовых косточек, косточки абрикоса, кетоны малины, эфирное масло мандарина и ванили. Однако от этого продукта у меня остались двоякие ощущения. Во-первых, этот скраб довольно сухой и наносить на нежную кожу губ его не очень приятно. Также немного отталкивает запах, но тут, возможно, дело в том, что в составе только натуральные продукты, и нет этих радующих душу химических ароматизаторов. После использования кожа губ становится очень мягкой и гладкой — даже не надо наносить бальзам, ведь входящие в состав масла отлично увлажняют кожу. В целом, продукт оказывает хорошее действие, но запах и текстура мне не подошли. Я предпочитаю более бережное и нежное отшелушивание».

Erborian 7 herbs scrub

Юлия Серикова: «Для меня пометочка „made in Korea“ — это почти автоматически гарант качества. Да и Erborian обычно делают классную косметику, поэтому от их скраба я ждала того самого вау-эффекта. После первого применения такого не случилось: губы просто стали немного мягче, как после хорошего бальзама, но грандиозного отшелушивания не произошло. Зато после третьей попытки за неделю все действительно стало как надо. Сам по себе скраб очень мягкий и приятно ощущается на губах. По виду и консистенции напоминает яблочный джем с мелкими частичками сахара, в то время, как пахнет медом и корицей. В состав входят 7 корейских трав, которые в сочетании с кристаллами сахара помогут не только обновить кожу губ, но и очистить, выровнять и смягчить ее. Все действительно так, как обещают производители, — стоит только набраться терпения и подождать, пока чудодейственные травы постепенно сделают ваши губы идеальными».