Виктория Боня, Юлия Волкова: пластический хирург раскрывает секреты звезд

Тимур Хайдаров, пластический хирург

Точеные скулы, пухлые губы, идеальная форма груди… Пластический хирург Тимур Хайдаров рассматривает фотографии знаменитых девушек и сомневается, что их невероятная красота — дар природы.

блогер

Что делала: ринопластика, маммопластика, блефаропластика, удаление комков Биша

Несмотря на то что Виктория утверждает, что губы у нее в маму, ранние фото звезды говорят о другом. Все-таки она их подкачала. Также подколоты подбородок и скулы (от 7 тысяч рублей за зону). Еще она сделала одну из самых популярных среди знаменитостей операцию по удалению комочков Биша. Стоимость процедуры начинается от 10 тысяч рублей. Если не ошибаюсь, у Виктории выполнена ринопластика: нос стал намного аккуратнее, чем раньше. Возможно, была сделана блефаропластика (от 50 тысяч рублей). Что касается груди, то однозначно она ее увеличила (от 500 тысяч рублей). По некоторым данным, не один раз и не самым удачным образом. Ну и понятное дело, что колола инъекции красоты — филлеры и гиалуроновую кислоту. В результате Боня выглядит как голливудская звезда. Отмечу, что у нее от рождения отличная фигура. В довершение природа наградила красавицу хорошей генетикой: она выглядит значительно моложе своих лет.

актриса

Что делала: ринопластика

Елена не скрывает, что сделала ринопластику (от 100 тысяч рублей). Если сравнивать до и после, то можно сказать, что операция выполнена ювелирно. Нос стал значительно тоньше и аккуратнее. Воробей — артистка, постоянно находится на сцене. Неудивительно, что она озабочена собственной внешностью. Однако дальше ринопластики Елена не пошла. Хотя видно, что она пользуется возможностями современной косметологии.

актриса

Что делала: маммопластика, удаление комков Биша, ринопластика, корректировка подбородка

Со времен группы «Тату» Юлия не только несколько раз была замужем, родила двоих детей, но и кардинально сменила имидж. Из девочки-припевочки превратилась в сексуальную женщину. Явно у нее выполнено увеличение груди. Сделала ринопластику, удалила комочки Биша, вследствие чего лицо стало более вытянутым и аккуратным. Без сомнения, преобразования Юле очень идут! Также она немного подкорректировала подбородок — добавила объем либо при помощи филлера, либо вставила имплант. Подколоты скулы и лоб. Выглядит актриса очень хорошо.

экс-участница проекта «Дом-2», блогер

Что делала: ринопластика, удаление комков Биша

Виктория точно хирургическим путем усовершенствовала форму носа. Удалила комочки Биша, подкачала губы. Также Романец избавилась от нависших век и сделала блефаропластику. Имеют место инъекции красоты: девушка явно подколола скулы и подбородок.

блогер, дизайнер

Что делала: ринопластика, маммопластика, удаление комков Биша

Несмотря на рождение трех дочек, Оксана тщательно следит за своим внешним видом: занимается спортом, правильно питается. Впрочем, секрет ухоженности многодетной мамы заключается не только в этом. Она сделала блефаропластику верхних век и ринопластику. Удалила комочки Биша и подкачала губы. Волевой подбородок получился благодаря филлеру. Ну и невооруженным глазом видно, что была проведена маммопластика. Как результат, Оксана выглядит так, будто и не рожала.

певица

Что делала: маммопластика, ринопластика, увеличение подбородка

Ирина явно прибегала к ринопластике. Нос стал намного аккуратнее. Также певица увеличила подбородок. Вариантов коррекции существует три: с помощью гиалуроновой кислоты, филлера или импланта. По форме, которая получилась, сложно сказать однозначно. Скорее всего, были удалены комочки Биша. Как и многие знаменитости, Ирина увеличила грудь.

актриса

Что делала: блефаропластика, коррекция носа

Еще несколько лет назад звезда выглядела намного скромнее. Казалось бы, как сильно может измениться человек, поменяв лишь цвет волос! Став блондинкой, Мария превратилась в настоящую красавицу. Также актриса усовершенствовала внешность с помощью хирургии и косметологии. Видено, что кончик носа был прооперирован. Скорее всего, сделана верхняя блефаропластика: раньше веки немного нависали. Ну и модные сейчас виниры сделали улыбку Марии голливудской!

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