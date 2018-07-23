Сводим его с ума: 9 способов сделать губы сексуальными

Последние несколько лет в мире начался настоящий бум: что только не делают милые девушки, чтобы заполучить соблазнительные объемные губы. Перечислим наиболее популярные методы: начнем с самых простых и закончим особенно сложными и дорогостоящими.

1. Прозрачный блеск плюс правильные оттенки помады

Вариант на каждый день, подходящий для всех. Вам понадобится светлый или прозрачный блеск с мерцающими частицами: они создают эффект влажности и визуально увеличивают объем губ. Попробуйте нанести на губы тонкий слой тонального крема или пудры, а уже затем накрасить их блеском.

Выбирайте светлые оттенки помады: бежевые, кремовые, нежно-розовые. Считается, что слишком темные матовые помады, наоборот, визуально уменьшают объем (но если нанести в центр губ помаду чуть более светлого оттенка — получится 3D-эффект).

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Изучите особую технику макияжа губ — используйте белый карандаш. Простая инструкция: 1) очертите карандашом тонкую линию по контуру губ; 2) аккуратно растушуйте его; 3) накрасьте губы светлой помадой или блеском.

Важно! Высветляющий контур не должен выходить за естественную линию губ — это будет заметно и некрасиво.

Существует и второй способ накрасить губы белым карандашом, чтобы получить визуальный объем: 1) полностью закрасьте карандашом серединку губ (получится белая полоса около одного сантиметра в ширину); 2) растушуйте карандаш пальцем; 3) нанесите на губы помаду или блеск.

3. Массаж зубной щеткой каждое утро

Этот способ визуального увеличения губ пригодится любой девушке. Конечно, в результате вы не станете обладательницей губ, как у Анджелины Джоли , но все же небольшой эффект будет заметен. Утром, после того как почистите зубы, ополосните щетку холодной водой и помассируйте ею губы в течение минуты. Затем нанесите увлажняющую помаду или питательный бальзам.

Такой массаж придаст губам естественную припухлость и сделает их оттенок более насыщенным. Кстати, эта нехитрая процедура еще и полезная: она улучшает кровообращение. Только не переусердствуйте: все-таки на губах очень нежная кожа.

4. Сахарный скраб и медовая маска

Есть еще парочка народных рецептов для придания губам соблазнительного объема. Например, массаж с сахарным скрабом. Возьмите чайную ложку сахара, немного теплой воды, смешайте. Обмакните палец в получившуюся смесь и хорошенько помассируйте губы сладким скрабом. После этого накрасьте губы помадой или блеском. Имейте в виду, что лучше использовать коричневый сахар мелкого помола — он более мягко отшелушивает чувствительную кожу губ.

Скраб для губ MAC, «РИВ ГОШ», от 1 500 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Сахарный скраб для губ L'Oreal​, «РИВ ГОШ», от 555 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Можно попробовать медовую маску: она отлично питает губы и увеличивает приток крови. Нанесите на губы небольшое количество меда перед сном, а утром смойте теплой водой. Процедуру нужно повторять 2–3 раза в неделю. Губы станут мягкими, ухоженными и чуть более объемными.

5. Пламперы для губ Пламперы — это косметические средства, содержащие специальные вещества, которые способны увеличить объем губ за пару минут. Какие компоненты могут входить в пламперы? Красный перец, мята, ментол, имбирь, корица, никотиновая и гиалуроновая кислота, коллаген.

Пламперы, которые содержат коллаген и гиалуроновую кислоту, стоят дорого, но зато они заметно увеличивают губы и не вызывают неприятных ощущений. Гиалуроновая кислота наполняет губы влагой, именно за счет этого они кажутся такими пухлыми и аппетитными.

Вариант подешевле — блески с перцем и ментолом. Как только вы накраситесь таким блеском-плампером, ваши губы моментально почувствуют его чудо-действие. Нежную кожу будет жечь, покалывать или холодить: к ней начнет приливать кровь, губы естественным образом станут пухлыми.

Эффект от большинства блесков-пламперов длится несколько часов, но есть и такие, которые сохраняют свои свойства на более длительное время.

6. Вакуумные тренажеры для губ Пожалуй, самый забавный, но эффективный, простой и быстрый способ сделать губы соблазнительными — приобрести специальный тренажер. Магазины предлагают два основных вида тренажеров для увеличения губ: вакуумный тренажер-помпа и вакуумный плампер.

Самый популярный тренажер — это вакуумный плампер-присоска. Он похож на маленький колпачок, а пользоваться им проще простого: мягкое основание плампера зажимается, образуется присоска, губы складываются в трубочку, к ним аккуратно присасывется тренажер. Держим плампер 10 минут — и вуаля! — сексуальные губки готовы!

Интересно, что существуют пламперы трех разных форм: узкий овал, средний овал и круг. Каждый имеет свои плюсы и минусы и подходит для губ определенной толщины. Объем сохраняется от 40 минут до нескольких часов.

С вакуумной помпой все еще проще: ее нужно приложить к губам, сделать несколько качающих движений — и все. Вакуум действует практически моментально, губы увеличиваются, и чем больше дней вы используйте тренажер (при условии: одно занятие — один раз в день), тем дольше длится эффект пухлых губ.

Безопасны тренажеры или нет — вопрос спорный. Производители утвеждают, что никакого вреда для организма девушки нет, но все же лучше не увлекаться такими странными гаджетами. Кроме того, тренажеры нельзя применять при заболевании губ и во время простудных заболеваний.

7. Перманентный макияж

Увеличить губы можно с помощью качественного 3D-татуажа. Главное — выбрать хорошего мастера, ведь татуаж будет держаться несколько лет, и даже мелкий промах надолго может испортить вам внешность.

Технология нанесения татуажа для придания естественной пухлости губам схожа с той, о которой мы говорили в пункте 2. Мастеру следует прорисовать рельеф губ, осветлить часть кожи в центре губ, заполнить всю кожу губ пигментом нужного оттенка и подвести контур светлым цветом. Вот и все: губы выглядят пухлыми, привлекательными и при этом почти естественными.

8. Упражнения для губ Вы удивитесь, но губы можно накачать при помощи специальных упражнений. Конечно, чтобы губы стали хотя бы немножко больше, заниматься нужно каждый день и желательно даже пару раз в течение суток.

Вот несколько базовых упражнений для разогрева:

Вытяните губы вперед, плотно сожмите их и находитесь в таком положении 2–3 минуты. При этом следите за тем, чтобы остальные мышцы лица были расслаблены.

Закройте рот и двигайте губами вправо и влево около 2 минут. Затем нарисуйте губами восьмерки.

Вытяните губы вперед и резко дуйте, как будто хотите задуть свечу. После этого расслабьте губы и повторите снова.

Вдохните больше воздуха, надуйте щеки, губы сложите в трубочку. Сначала медленно выдыхайте воздух изо рта, а затем резко, двумя-тремя толчками.

Улыбайтесь, просто улыбайтесь — так долго, как сможете. При этом приподнимите верхнюю губу, чтобы было видно верхний ряд зубов.

Повторяем все упражнения минимум 10 раз.

Смешно? На самом деле такие занятия не только улучшают внешний вид губ, но и развивают дикцию: именно эти упражнения (и многие другие) выполняют все будущие актеры и ведущие.

9. Уколы

Самый дорогостоящий, самый эффектный, самый заметный метод сделать губы больше и привлекательнее — конечно, уколы красоты. Косметолог вводит под кожу губ особый состав, содержащий гиалуроновую кислоту (наиболее распространенный компонент для филлеров), — и после нескольких дней реабилитации вы получаете заветные пухлые губки.

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