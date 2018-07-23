Дом-2 и другие: как женщины портят внешность ради телешоу?

BeautyHack собрал примеры неудачной пластики, а психотерапевт Владлен Писарев рассказал, что такое дисморфофобия и почему если вас не устраивает размер груди, нужно сначала сходить на терапию, а не к хирургу.

«Есть случаи, когда человеку действительно нужна пластика по показаниям — «заячья губа», послеожоговые рубцы и другие косметические дефекты никто, кроме хирурга, не исправит. Во всех остальных нужно разбираться, что с человеком происходит.

Понятие «некрасивая» — относительное. Кто сказал, что крупный нос — что-то непривлекательное? Когда девушка ложится под ножи хирурга без видимых показаний, для начала нужно исключить дисморфофобию — психическое расстройство, при котором человек не может адекватно оценить свое тело. Пациенту кажется, что у него, например, слишком круглое лицо, хотя на самом деле оно вытянутое. Со временем это становится навязчивой идеей. Человек начинает избегать зеркал и социального контакта, постоянно думать о внешности. Некоторые впадают в тяжелейшую депрессию либо, как в случае с пластикой, становится «зависимым» от хирурга. При дисморфофобии происходит нарушение анализа зрительной функции — информация в мозге обрабатывается неправильно (именно поэтому человек видит то, чего нет на самом деле), происходит нарушение обмена нейромедиаторов, снижается синтез гормонов радости.

Один из ярчайших примеров дисморфофобии — Майкл Джексон . Человек не только полностью изменил внешность, но и цвет кожи. Остается только догадываться, что стало пусковым механизмом к таким действиям. У Джексона, если верить слухам, вообще было много патологических «странностей» — он панически боялся микробов, создавая для себя особые, «стерильные» условия жизни. К сожалению, причин такого поведения мы уже не узнаем.

Сегодня многие говорят о том, что виновники искаженного понятия о красоте — глянец и социальные сети. Но выдуманные стандарты были всегда! Очень долго в мире продвигались идеи античной красоты: понятия «греческий нос», «аристократическая бледность» появились за много тысячелетий до Instagram. В Древнем Риме, например, мужчины носили короткие стрижки и полностью сбривали волосы на теле — это было признаком мужественности. Стандарты эпохи Возрождения вообще противоположны современным. В те времена полнота считалась красивой, худоба — уродством. Понятия «модно — не модно» были всегда. Разница лишь в том, что сегодня есть более быстрые каналы распространения информации: журналы, телевидение, социальные сети.

Когда дисморфофобия исключена, но человек все равно становится постоянным клиентом клиники пластической хирургии, нужно работать с представлениями о себе. Универсального рецепта, как это сделать, нет.

Если человек делает одну пластическую операцию, но потом не может остановиться, нужно работать с представлениями о себе и разбираться, почему он оценивает внешность не исходя из того, кем является, а сравнивая себя с выдуманным стандартом. Это непринятие себя.

Универсального приема решения этой проблемы нет. Психотерапия — индивидуальная работа. В первую очередь, нужно понять, почему у человека сложилось такое представление о себе, услышать семейную историю и только потом избавляться от проблем. Сроки тоже обозначить нельзя. Кому-то будет достаточно одного сеанса, у кого-то терапия растянется на годы».

На проекте «Каникулы в Мексике» Яна проявила себя, как рассудительная, умная и интеллигентная девушка — не вступала в конфликты, не сплетничала и вела себя достаточно скромно. Зрители очень полюбили Суханову с натуральной, не тронутой скальпелем красотой, и вьющимися волосами. Увы, но сама Яна не считала себя красавицей — сегодня от былой естественности не осталось и следа. Контурная пластика губ, коррекция скул и маммопластика — не нужно быть хирургом, чтобы увидеть эти манипуляции.

Нита Кузьмина «Каникулы в Мексике»

За страницей бывшей участницы реалити-шоу «Каникулы в Мексике» следит 1.8 млн человек. Не для кого не секрет, что точеные скулы, пухлые губы и большая грудь Ниты — результат работы пластических хирургов. На фото «до» девушку можно узнать с трудом — это два разных человека.

Помимо комментариев из разряда «nice», иногда под снимками модели появляются мольбы фолловеров завязать с пластикой и филлерами. Некоторые считают: в Ните все с приставкой «слишком». Слишком длинные ресницы, слишком большие губы, слишком ненатуральные скулы, слишком много макияжа. В одном из интервью девушка призналась: «В здравом и аккуратном вмешательстве нет ничего дурного»! Ключевое слово — «здравом».

Кристина Дерябина. «Дом-2»

Кристина Дерябина пришла строить свою любовь в 2014. Небольшая грудь, тонкие губы и горбинка на носу совсем не портили девушку, делая ее особенной. Но стандарты скандальной телестройки сделали свое дело: сначала маммопластика, потом увеличение губ, ринопластика и прочие манипуляции. Сегодня девушку не узнать — она сильно похудела, сменила цвет волос и, кажется, продолжила свое знакомство с пластической хирургией.

За историю существования телестройки больше 20 участниц открыто признавались в любви к пластической хирургии. Более того, они даже соглашались на прямую трансляцию операций. Скандалистка Мексика не стала исключением. Волна «пластики» накрыла Марину с головой. Девушка откорректировала нос и слишком увлеклась филлерами — губы увеличились до неправдоподобного размера, подбородок стал длиннее. После ринопластики фолловеры Мексики забросали ее гневными комментариями: «Зачем? Была красавицей, а стала, как все».

Рита Керн. «Дом-2»

Рите Керн 28 лет, а за плечами почти десяток пластических операций. Впервые Рита сделала маммопластику в «подарок» мужчине (оказалось, так бывает). Через несколько лет девушка поменяла импланты, сделав грудь 8-го (!) размера. Одной маммопластикой не обошлось. Рита переделала нос, повторила контурную пластику губ и до сих пор не может остановиться, постоянно что-то в себе исправляя. О 11 худших пластических операциях звезд читайте тут.

Олеся Малибу. «Дом-2»

Своим появлением на телестройке Олеся ошарашила даже видавших виды участников. Грудь гигантского размера, огромные губы и длинные искусственные волосы — мимо такой девушки сложно было пройти, не задержав недоумевающий взгляд. Любовь на проекте Олеся не построила (кто из знаменитых мужчин делал пластику, смотрите здесь). Зато встретила хирурга, взявшегося устранить последствия «катастрофы».

После ухода с телетсройки Малибу вернула натуральный цвет волос, сменила импланты и откорректировала губы, сделав реверанс в пользу более естественной формы. Сейчас Олеся выглядит милее, но до натуральности все равно, как до Луны и обратно.