10 принципов омолаживающего макияжа

СодержаниеСовет 1. Тщательно подготавливайте кожуСовет 2. Всегда используйте спонжиСовет 3. Обзаведитесь хайлайтеромСовет 4. Сведите к минимуму использование пудрыСовет 5. Используйте румянаСовет 6. Не слишком усердно щипайте бровиСовет 7. Выбросьте черный контурный карандашСовет 8. Не применяйте темные тениСовет 9. Наносите один слой тушиСовет 10. Используйте светлые помады

Пигментные пятна, выраженные морщины и бороздки, нависшее веко — не повод наносить на кожу огромный слой тонального крема и пользоваться агрессивными оттенками косметики в попытках перевести взгляды на цвет. Погрешности внешности и возрастные изменения подобным способом не скорректировать, а вот добиться эффекта маски и вознести образ в разряд вульгарного — вполне.

Если вы давно перешагнули 40-летний рубеж, вам стоит позабыть о слишком ярких, вычурных оттенках. Ваша задача — завуалировать несовершенства, сделать облик сдержанным и элегантным. Тому способствует омолаживающий макияж — техника игры тени и света. О его особенностях, нюансах выбора косметических средств и их нанесения расскажет MedAboutMe!

Совет 1. Тщательно подготавливайте кожу

Правильная подготовка является залогом ровной матовой кожи. Если в 20 лет вы могли спокойно нанести тон, лишь умывшись прохладной водой, после 40 лет такой «фокус» не пройдет. От того, насколько тщательно очищен и подготовлен кожный покров, зависит равномерность тона.

Ежедневно очищайте кожу мягкими пенками и гелями с лифтинг-эффектом, дополнительно тонизируйте ее витаминизированными тониками и увлажняйте посредством крема на основе гиалуроновой кислоты, гидролизированного коллагена, убихинона (коэнзима Q-10) или других компонентов, способных восполнить недостаток влаги, тем самым повысить упругость и эластичность дермы.

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Совет 2. Всегда используйте спонжи

Подушечки пальцев — не лучший «инструмент» для нанесения тонального крема. Прежде всего, руками сложно равномерно распределить крем и, уж тем более, захватить минимальную порцию средства. Результатом служит неровный тон, часто эффект маски. Если вам за 40, обязательно наносите тональный крем только спонжем, особенно если речь идет о плотном тональнике.

Помните, что спонж должен быть абсолютно чистым, ведь влажная среда идеальна для болезнетворных бактерий, которые, в свою очередь, способны спровоцировать прыщи, гнойничковую сыпь и дерматологические заболевания.

Комментарий экспертаТом Пешо, звездный визажист, поклонник натуральной красоты

Перед тем как приступить к нанесению декоративной косметики, обязательно сделайте двухминутный массаж. Он оказывает стимулирующее воздействие на кровообращение, тем самым повышает упругость кожи и улучшает оттенок лица. Нанося тональный крем, не размазывайте его, а вбивайте спонжем. Такой способ также гарантирует лифтинг-эффект.

Для справки: Том Пешо является создателем культовых линеек косметических средств для известного бренда Shiseido. Его услугами активно пользуется Мадонна, Кейт Мосс Роми Шнайдер . Нередко Том выступает визажистом ангелов Victoria’s Secret.

Совет 3. Обзаведитесь хайлайтером

Неотъемлемой частью антивозрастного макияжа является хайлайтер. Лучше воспользоваться палеткой, но при отсутствии такой возможности, запаситесь двумя оттенками — светлым и темным (на пару тонов). Светлым хайлайтером корректируйте зону под глазами (темные круги, следы недосыпа, отеки), прорисовывая треугольники с вершиной, направленной вниз — с последующей растушевкой, а также область над верхней губой. Темным хайлайтером выделяйте скулы, двигаясь по направлению от височной зоны к уголкам рта, а после растушевывая мазки с помощью кисти средней плотности.

Важно!

Бронзеры — коварные недруги омолаживающего макияжа. Они придают коже лица неестественный оттенок. Если используете бронзер для коррекции пигментных пятен и других погрешностей, старайтесь не пренебрегать количеством и оттенком. Он должен быть всего на тон темнее кожного покрова. Так, светлокожим женщинам стоит обратить внимание на персиковые и медовые оттенки, смуглянкам — на терракотовый и янтарный, дамам со средним тоном — бронзовые с розовым отливом. Обладательницам фарфоровой кожи от бронзера лучше отказаться, поскольку он может спровоцировать эффект «неумытого» лица.

Совет 4. Сведите к минимуму использование пудры

Без сомнений, пудра является важнейшим инструментом для цветокоррекции, но в случае с возрастной кожей ее применение нужно свести к минимуму. Обходите стороной слишком плотные пудры, они быстро забиваются в морщинки и бороздки, тем самым делая их более выраженными. Отдайте предпочтение рассыпчатой пудре и пудре в шариках. Наносите ее только посредством пышной кисти.

Совет 5. Используйте румяна

Румяна должны значиться в арсенале каждой женщины. Они придают коже лица свежий вид, а при умелом применении способны заменить корректор. Например, если нанести темные оттенки румян на скулы, круглое лицо визуально вытягивается, приобретая форму овала, которая, как известно, считается идеалом красоты у визажистов.

Для работы с румянами всегда выбирайте качественную кисть с натуральным ворсом. Чтобы сделать движения четкими, держите инструмент у самого основания. Если желаете выделить конкретные зоны на лице, чуть давите на кисть. Если хотите слегка сгладить насыщенность оттенка, поверх нанесите слой пудры. Прежде чем коснуться кистью лица, обязательно стряхивайте излишки румян, конечно, если работаете с румянами на сухой основе.

Для справки: в настоящее время Лиза Элдридж является одним из самых популярных визажистов голливудских звезд. Ее услугами пользуются Кейт Уинслет , Кейт Бланшет, Алекса Чанг и другие. Лиза охотно делится секретами макияжа со своими поклонниками на многочисленных страницах своих собственных книг и личном канале YouTube.

Совет 6. Не слишком усердно щипайте брови

Даже если вы являетесь обладательницей пышной челки, регулярно корректируйте брови. Только не орудуйте щипчиками слишком усердно, тонкие «ниточки», да еще и прорисованные черным карандашом, выглядят глупо. Ваши брови должны выглядеть максимально естественно. Если вам сложно соблюсти оптимальные пропорции, обратитесь к специалисту, он подберет идеальную форму и сделает бровки привлекательными.

Совет 7. Выбросьте черный контурный карандаш

Если вы перешагнули 40-летний рубеж, выбросьте черный контурный карандаш или жидкую подводку из своего арсенала. Отныне он работает не в вашу пользу — подчеркивает усталость, следы недосыпа, красноту глаз, нависшее веко и «гусиные лапки». Запаситесь менее интенсивным оттенком, например, серым или коричневым (в зависимости от цвета глаз). Такие оттенки подчеркнут выразительность взгляда, сделают его более открытым.

Комментарий экспертаЛаура Мерсье, звездный визажист, создательница собственной марки декоративной и уходовой косметики

Проблема нависшего века знакома не только женщинам за 40. Скорректировать погрешность не составит труда при помощи декоративной косметики. Помните, что при таком строении карандаш и тени должны быть хорошо растушеваны, четкие линии недопустимы. Используйте для работы натуральные плотно набитые кисточки и аппликаторы. Прорисовывайте границу между подвижным и неподвижным веком, тем самым вы визуально приподнимаете его. Только ни в коем случае не подводите ниже веко, в крайнем случае — используйте тени.

Для справки: Лаура Мерсье систематически трудится над обликами Мадонны, Сьюзен Сарадон, Мэгги Райн, Джулии Ормонд и Брук Шилдс. Также услугами Мерсье пользуются популярные бренды декоративной косметики, в том числе L’Oreal. Визажист является приверженцем естественной красоты, она не терпит чересчур ярких красок и гламурности. Она за техники макияжа, которые лишь корректируют погрешности, а не превращают лицо в маску.

Совет 8. Не применяйте темные тени

Темный синий, фиолетовый и черный оттенки, увы, не молодят и не делают взгляд выразительным. Наоборот, такие тона акцентируют внимание на недостатках внешности — отечности, синеве и мешках под глазами. К тому же, темные оттенки визуально делают глаза меньше, особенно если тени применяются вместе с черным карандашом. Отдайте дань менее насыщенным оттенкам — коричневому, серому, небесному и др.

Комментарий экспертаБоби Браун, звездный визажист, стилист

Используйте мягкие и сдержанные оттенки, возможно, с легким шиммером. Остановитесь на кремовых тенях. Они не скатываются, не забиваются в складки и морщинки. Кроме того, кремовые тени более равномерно распределяются, а также славятся стойкими свойствами.

Для справки: Боби Браун ворвалась в звездный мир совершенно случайно, а именно после заключения контракта с журналом Glamour. Вскоре к ее услугами стали прибегать знаменитости. Наоми Кэмбелл и вовсе стала постоянной клиенткой. Сегодня Бобби активно работает в косметической сфере. Не так давно она выпустила свою коллекцию помад и жидких подводок, которые вмиг заинтересовали визажистов со всего мира.

Совет 9. Наносите один слой туши

«Паучьи» глазки и «опахала» уже давно не в моде, не подчеркнут они и красоту взгляда женщин после 40. Не наносите слишком много туши на ресницы, достаточно одного слоя. Пришло время использования подкручивающей туши. Объемная, с эффектом удлинения вам ни к чему. Перечисленные варианты (особенно в большом количестве) не сделают внешность моложе.

Совет 10. Используйте светлые помады

Если вам далеко за сорок, обогатите свой арсенал помадой светлых тонов. Она зрительно увеличивает губы и придает им неповторимый объем. К тому же, светлые оттенки смещают акцент с морщинок. Чего не скажешь о темной палитре. С возрастом губы существенно истончаются, теряют свою форму, а темные и чересчур агрессивные тона, например, алый, делают их еще меньше.

Также важно отметить текстуру помады. Омолаживающий макияж не приемлет матовых экземпляров, поскольку они забиваются в трещинки. Лучше остановиться на увлажняющей помаде с подводкой тон в тон. Помните, что карандаш для губ более яркого оттенка, чем помада, делает губы маленькими и невыразительными.

Комментарий экспертаЛючия Пика, звездный визажист, колорист

Ни в коем случае не используйте помады бледных оттенков, особенно в союзе с перламутром. Они были актуальны в 1990-х годах, а сегодня являются антитрендом. Бледные помады не просто визуально делают губы узкими. Они придают им болезненный вид и выставляют все морщинки напоказ.

Для справки: Лючия Пика является ученицей известного звездного визажиста и стилиста Шарлотты Тилбери. Лючия уже успела занять место международного креативного директора известной марки Chanel . Работая над внешностью знаменитостей, Лючия практически всегда делает акцент на губы. Ее любимый оттенок — красный. Его она называет символом красоты, который неподвластен времени.

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