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Дождались! Первый выход Кайли Дженнер с натуральными губами
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Дождались! Первый выход Кайли Дженнер с натуральными губами 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
На прошлой неделе Кайли Дженнер (20) призналась в Instagram, что перестала пользоваться филлерами для увеличения губ.
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Для поклонников звезды это стало настоящей сенсацией — как она теперь будет раскручивать свои знаменитые помады?! Но, похоже, Кайли этот вопрос совершенно не волнует. Вчера вместе со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом (26) звезда была замечена на свидании.
https://www.youtube.com/watch?v=Biovrg2KuuE
С собранными волосами, минимальным мейком и натуральными губами, которые значительно меньше без филлеров и косметики, Кайли выглядит прекрасно и свежо!
Смотри фото здесь.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dozhdalis-pervyj-vyhod-kajli-dzhenner-s-naturalnymi-gubami/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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