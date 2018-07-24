Дождались! Первый выход Кайли Дженнер с натуральными губами

На прошлой неделе Кайли Дженнер (20) призналась в Instagram, что перестала пользоваться филлерами для увеличения губ.

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Для поклонников звезды это стало настоящей сенсацией — как она теперь будет раскручивать свои знаменитые помады?! Но, похоже, Кайли этот вопрос совершенно не волнует. Вчера вместе со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом (26) звезда была замечена на свидании.

https://www.youtube.com/watch?v=Biovrg2KuuE

С собранными волосами, минимальным мейком и натуральными губами, которые значительно меньше без филлеров и косметики, Кайли выглядит прекрасно и свежо!

Смотри фото здесь.

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