Уход за кожей: какие средства выбирают блогеры?

Маска с ментолом, которая подарит ощущение свежести в жару, патчи для глаз, которые снимут отеки за считанные минуты и скраб-обертывание, который поможет привести кожу в тонус — какие средства нельзя было найти в магазинах до сегодняшнего дня, но они вам точно понравятся?

Этим летом бренд натуральной косметики Organic Kitchen выпустил совместную коллекцию средств с 30-ю популярными Instagram-блогерами. Представители бренда спросили девушек, есть ли у них такое средство, о котором они мечатют, но не могут найти в продаже. Блогеры сказали, что давно хотели создать что-то новое или изменить то, что уже есть сейчас, — так и появилась коллекция из 30 средств, 16 из которых уже можно попробовать.

Редактор BeautyHack Дарья Сизова протестировала новинки и рассказала, какие средства понравились ей больше всего.

«Средства бренда Organic Kitchen нежно люблю уже несколько лет за натуральные составы без парабенов, минеральных масел и SLS, яркие упаковки и доступный ценовой сегмент (приятно, когда хочется разнообразить обычный уход, а о моем любимом средстве можно почитать здесь). Поэтому с радостью попробовала новые средства из необычной коллаборации и выбрала три, которые на самом деле смогли меня удивить».

Жидкие патчи для глаз с охлаждающим эффектом Ice Eyes Baby от блогера @hisashasmith

К патчам у меня всегда особые требования — они должны не раздражать кожу и действительно работать, убирая отеки и следы усталости (а не просто охлаждая область под глазами). От этого средства я не ждала никаких чудес, но после того, как подержала 20 минут и посмотрела на себя в зеркало, была очень удивлена — лицо приобрело действительно отдохнувший вид. Маска осветлила кожу под глазами и как будто разгладила мелкие морщинки — все благодаря гиалуроновой кислоте и антиоксидантам в составе.

Охлаждающий скраб-обертывание для тела «Я Худею!» от блогера @tanya_rybakova

Не люблю процедуры для тела в домашних условиях — не очень верю в их эффективность и просто ленюсь тратить время. Эту яркую баночку схватила из чистого любопытства — недавно Таня, которой удалось похудеть на 55 килограммов, рассказала нам, как правильно питаться в отпуске (об этом можно почитать здесь). Она как никто другой знает, что диета и спорт — еще не все, и правильный уход за кожей тела тоже имеет большое значение.

Привлек и необычный формат средства — абразивные частицы похожи на обычный скраб, но по эффекту скорее на обертывание. После использования каждой клеточкой чувствую, что тело пришло в тонус. Скрабирующие частицы — полностью натуральные (это настоящие кедровые орешки). За охлаждение отвечает масло мяты, а за тонус и «витаминизацию» — лемонграсс. Ощущения тоже были очень приятные — кожа стала шелковистой.

Ежедневная экспресс-маска 3-в-1 «Мамаска» от блогера @mama_puteshestvuet

Маски — обязательная часть моей бьюти-рутины. Я устаю, и моя кожа тоже, но времени на долгие процедуры никогда нет. Маска понравилась именно экспресс-форматом: всего за 5 минут кожа стала более увлажненной, а цвет лица — ровным. Появилось даже сияние как от подсвечивающей базы — то, что нужно после тяжелого дня, перелета или ранним утром, когда вы все-таки смогли проснуться, а ваша кожа — нет.

Состав, как и у всех средств, радует глаз (и клетки кожи) — куркума, экстракт огурца и масло абрикоса. А ментол охлаждает кожу и дарит ей ощущение свежести, как будто вы умылись прохладной родниковой водой (или протерли лицо кубиками льда).