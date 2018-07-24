H&M и парфюмеры Givaudan выпустили демократичную линию ароматов

H&M и парфюмеры Оливье Пешо и Несрин Грийе из компании Givaudan выпустили демократичную парфюмерную линию. Оливье Пешо и Несрин Грийе год работали над линией, в результате получилось 25 ароматов, поделенных на три категории: «The singles», «The Reverries» и «The Essences». Оливье Пешо рассказал, что они стремились создать ароматы не только для Европы и учитывали интересы всех покупателей. Например, для США — свежие ароматы, а для Азии — весенние цветочные. «С запуска косметической линии мы знали, что хотим выпускать ароматы. Но мы не хотели спешить, чтобы сделать их качественными», — рассказала представитель H&M Сара Валандер. В дополнение к ароматам H&M также выпустили лосьоны для тела.