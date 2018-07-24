Ничего лишнего: изучаем правила эпиляции

Какие на сегодняшний день существуют методики, чтобы вы чувствовали себя во всеоружии на пляже.

Для начала разберемся, чем отличается эпиляция от депиляции. При эпиляции удаляется или разрушается не только стержень волоса, но и волосяные луковицы. При депиляции убираются только волоски (это бритье или крем для удаления волос). После бритья волоски начинают отрастать уже на следующий день, а химические составы кремов могут вызвать аллергию. Это не то, что нужно в отпуске.

Самыми популярными методами эпиляции считаются ваксинг и шугаринг. То есть удаление волосков при помощи воска или сахара. В первые дни после ваксинга и шугаринга не стоит загорать, а если все-таки от солнышка не скрыться, нужно обязательно использовать солнцезащитные кремы с SPF не меньше 50. Ваксинг и шугаринг нельзя проводить людям, имеющим варикозное расширение вен, сахарный диабет, новообразования на коже (бородавки, папилломы).

Самыми эффективными способами удаления волос сегодня считаются лазерная эпиляция и фотоэпиляция. Такая эпиляция лучше всего убирает темные волосы.

Лазерное воздействие и вспышки высокоинтенсивного света разрушают волосяные луковицы. Поэтому со временем волос будет становиться все меньше, а сами волосы — тоньше.

Анна Смольянова, косметолог:

— Одно из важных преимуществ лазерной эпиляции — устранение и профилактика вросших волос. С этой проблемой рано или поздно сталкиваются все, кто выщипывает, выдергивает, а также сбривает волосы. Именно поэтому не только женщины, но и мужчины с чувствительной кожей все чаще делают лазерную эпиляцию.

Но хочу предупредить тех, кто хочет удалить волосы навсегда. За одну или даже несколько процедур этого сделать не получится. Волосяной покров меняется неравномерно, и мы каждый раз разрушаем только активные фолликулы в фазе роста. Большое значение имеют генетические особенности, гормональный статус. Но то, что лазерная эпиляция поможет забыть о проблеме минимум на 3 недели после первой процедуры (а в дальнейшем этот промежуток будет увеличиваться), можно обещать. Сегодня лазерную эпиляцию можно делать даже летом и даже на умеренно загорелой коже.

Но если волосы утратили пигмент и стали седыми, то отдавайте предпочтение электроэпиляции. Важно знать, что проводить такие процедуры разрешено только в медицинских клиниках, а не в салонах красоты. Неверно подобранные параметры и нарушение технологии могут привести к развитию осложнений, в том числе к ожогам. Врач должен обходить расширенные сосуды и кожные образования, например родинки. Не рекомендуется проводить любые виды эпиляции во время беременности и кормления.