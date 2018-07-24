Быстрая пластика: как изменить внешность за 15 минут без вмешательства хирурга

Наверняка ты смотрела фильмы, где пластический хирург быстро и виртуозно менял внешность героини до неузнаваемости. На то он и пластический хирург, скажешь ты… Но поверь, в арсенале косметолога тоже есть методы, позволяющие добиться заметной коррекции черт лица. Не до неузнаваемости конечно, но все же!

Если ты хочешь выглядеть не просто свежее, моложе, ухоженнее, а именно по‑другому, значит, придется работать с формой твоего лица и носа, объемом скул и губ. Когда это может понадобиться? Прежде всего, в том случае, если в силу особенностей строения твоего черепа лицо выглядит диспропорционально. Выхода здесь два — или любить то, что дано природой, или чуть исправить и любить еще больше.

Теперь «об исправить» — никто не говорит, что после подобной коррекции ты будешь похожа на Машу из первого подъезда. Ты это ты, в твоем лице есть изюминка. Задача врача — сделать твое лицо более гармоничным, не потеряв при этом твою индивидуальность. В косметологии есть одна методика, которая позволяет изменить внешность быстро — контурная пластика. Это введение в определенные зоны лица филлера на основе гиалуроновой кислоты. Подобные инъекции позволяют работать с объемами лица, за счет чего и меняется восприятие внешности. Какие черты можно скорректировать с помощью контурной пластики?

Скулы

Как известно, щеки «уходят» с возрастом. А еще сильно потерять в объеме в этой области можно во время похудения. Случается, что в скуловой зоне попросту недостаточный объем кости, что тоже красоты не добавляет. Филлер в данном случае сделают скулы более выраженными, заменив тот объем ткани, которого в данной зоне лица недостаточно.

Подбородок и угол нижней челюсти

Если увеличение скул для многих стало привычной процедурой, то о том, что филлерами можно корректировать нижнюю треть лица, знают немногие. А между тем, скорректировав форму подбородка или угол нижней челюсти, можно в значительной степени изменить внешность. С помощью филлеров ты можешь получить более острый или круглый подбородок, а так же приподнять угол нижней челюсти, сделав форму лица более изящной и утонченной.

Лоб и нос Изменений в этих зонах можно добиться не с помощью дополнительного объема, а за счет игры света и тени. Запас ткани здесь небольшой, поэтому сделать, например, лоб более высоким нельзя. Но за счет филлера можно изменить кривизну поверхности так, что визуально лоб будет выглядеть гладким и покатым, без выраженных надбровных дуг и лобных бугров. Изменить форму носа с помощью филлеров так же реально. Эта работа тонкая и ювелирная. В эту зону вводится минимальное количество препарата, с помощью которого «выкладывается» спинка носа. За счет филлера спинка смотрится тоньше, а нос — прямым.

Губы

Классическая зона лица для коррекции филлерами. Собственно, это не удивительно. Ведь губы, являются одной из самых эротических зон тела. Их наполненность, увлажненность, цвет во многом зависит от эстрогенов. Мужчины, пусть и неосознанно, считывают информацию об уровне женских половых гормонов в буквальном смысле слова по губам. У женщин славянского типа губы по большей части не слишком объемные, в них мало жировой ткани. Как раз филлеры и позволяют скорректировать эту особенность, сделав губы более сексуальными и манящими. Важно отметить, что если твои губы очень тонкие, для наполнения их объема потребуется несколько процедур.

Чем хороша контурная пластика — результат ты видишь сразу. 15 минут работы доктора и вуаля! Однако, не стоит забывать — у этой процедуры есть период реабилитации. Не стоит делать ее накануне важных мероприятий или отъезда. Оставь дней пять для того, чтобы врач смог понаблюдать за результатами процедуры.