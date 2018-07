Медовые месяцы: лучшие ароматы этого лета

Цитрусово-травяной аромат, собранный из разнообразной зелени — мяты, шисо, бамбука и эвкалипта, морская ваниль с ладаном и древесной щепой в крепком рассоле волн и другие ароматы лета в новом материале парфюмерного критика Ксении Головановой

Туалетная вода My Happy Lily on the Beach, Clinique

Никогда такого не было, и вот опять: Clinique выпустили шесть летних ароматов, которые можно носить по отдельности или смешивать на коже в любых комбинациях. Здесь все привычные подозреваемые — прохладная акватика, шелковистый пион с розой, жасминовый чай и неизбежный, но от этого не менее обаятельный «тропический» коктейль с запахом солнцезащитного молочка, Lily on the Beach. Младшая сестра Bronze Goddess в удобном трэвел-спрее.

$22 за 15 мл, онлайн-магазин Clinique

Туалетная вода Gucci Bloom Acqua di Fiori, Gucci

«Цветочная вода» — первый фланкер прошлогоднего Gucci Bloom, очень удачный. И смелый: обычно парфюмерный мейнстрим избегает зелени, как ребенок — овощей, поскольку зеленые ароматы не пользуются народной любовью; разнотравье — удел ниши. Парфюмер Альберто Морийяс, однако, помещает в «Цветочную воду» самую зеленую вещь на свете — аккорд гальбанума, горьковатый и хлесткий, и связывает его с цветочным блоком классического Gucci Bloom посредством зеленого же ландыша. Очередная красивая работа обновленного Gucci под руководством Алессандро Микеле.

От 4 761 р. за 50 мл, магазины «Л’Этуаль»

Парфюмерная вода Smeraldo, Sylvaine Delacourte

Сильвен Делакурт много лет работала в Guerlain, а теперь возит по выставкам собственную марку. Принимают ее тепло: это парфюмерия здорового человека, которую, к слову, мог бы выпускать прежний работодатель Делакурт, не увлекись он унылой франшизой La Petite Robe Noire. Новую ванильную коллекцию бренда в Россию пока не привезли, а первая — мускусная — стоит на полках; самый летний из пяти «пушистых» ароматов — зеленый Smeraldo, который пахнет клейкими почками и пухом цветущих деревьев.

От 8 080 р. за 100 мл, магазины «Рив Гош»

Парфюмерная вода Poème de Sagano, Ella K Сагано — бамбуковая роща в префектуре Киото, разбитая в XIV веке по плану японского поэта, монаха и мастера садового искусства Мусо Сосэки. Большая часть работ Сосэки входит в официальный список «токубэцу-мэйсё», то есть «особенно красивых мест», и отличается своебразным стилем: покоем, тишиной и мягким изумрудным светом, который окутывает все предметы в саду. В той же нежной, мечтательной эстетике сделан Poème de Sagano, цитрусово-травяной аромат, собранный из разнообразной зелени — мяты, шисо, бамбука и эвкалипта.

19 000 р. за 70 мл, ЦУМ

Парфюмерная вода Rose Seljuke, Chopard

Вот, возможно, лучшая роза этого лета, а также серьезная заявка на главный розовый аромат года (про другие ароматы с розой мы писали здесь). Rose Seljuke входит в новую коллекцию Gardens of Paradise, посвященную садам Востока, существующим и мифическим: белоцветочный Jasmin Moghol переносит в дворцовые сады Джайпура, апельсиновый Orange Mauresque вдохновлен укромными мавританскими патио, медовый Miel d'Arabie — путешествие в оазис посреди аравийской пустыни. А Rose Seljuke — это и фантазия, и гиперреализм одновременно: мечта о висячих садах Семирамиды у парфюмера Морийяса принимает форму достоверного портрета бордовой розы, слегка поникшей в вавилонской жаре.

20 800 р. за 100 мл, ЦУМ Парфюмерная вода Armani Privé Bleu Turquoise, Giorgio Armani

К лету у Armani Privé вышла пара «индийских» ароматов, Bleu Turquoise и Bleu Lazuli. Особенно хороша «Бирюза» — морская ваниль с ладаном и древесной щепой в крепком рассоле волн. С самого начала и до конца благовония, морская соль и озон выступают здесь громче остальных — немногочисленных — инструментов. Более того, с ними ничего не происходит: аромат звучит нарочито монотонно и медитативно, будто морской прилив. Волны долго — на коже «Бирюза» держится 10-12 часов — накатывают одна за другой, но если это и однообразие, то совершенно завораживающее.

От 18 540 р. за 100 мл, магазины «Рив Гош»

Парфюмерная вода Nylaia, Bvlgari

В июне коллекция Le Gemme («Самоцветы») пополнилась тремя новыми ароматами: изумрудом Veridia, рубином Rubinia и сапфиром Nylaia (про другие драгоценные ароматы мы писали здесь). Последний — ирис, который в парфюмерной палитре всегда работает синей краской, вероятно, благодаря стойкой ассоциации с собственными цветками, хотя в производстве духов используют не их, а сушеные корневища. Есть ирисы холодные и меланхоличные, есть выраженно косметические — пудровые, но баланс Nylaia идеален, как у «Девочки на шаре»: шелковистой прохлады и бальзамического тепла, свежести и сладости в нем поровну.

23 760 р. за 100 мл, ЦУМ