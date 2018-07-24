От 30-ти и старше: 13 самых очаровательных звёзд без макияжа (фото)

В последнее время всё больше звёзд отказываются от чрезмерного макияжа в пользу естественности. Многие без стеснения выкладывают в Instagram фотографии, на которых они изображены без мейкапа. А некоторые идут ещё дальше — ведут «репортаж» прямо из постели, с утра, не успев привести себя в порядок, чтобы всем было ясно: не всё решает косметика! Надо отметить, что и в этом случае абсолютное большинство женщин — просто великолепны.

И кстати, многие звёзды в этой подборке переступили порог 40-летия и даже 50-летия. В юности быть красивой легко, а что вы скажете на это?! Смотрите самые свежие фото российских и зарубежных красавиц, которые не оставили нас равнодушными.

45 лет Германская модель нередко постит кадры, на которых она обнажена. Здесь она обнажена вдвойне: и без одежды, и без косметики.

Хайди Клум

35 лет «Make up: солнце. Hair: океан», — гласит подпись к фотографии актрисы, которая маскируется в цветочном кусте. Свежо и прелестно!

Марина Александрова

43 года и 45 лет Снимок выложила Дрю. Очевидно, ей нравится, как они с Кэмерон выглядят без макияжа, потому что через хэштеги она порекомендовала всем пользоваться солнцезащитными средствами.

Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас

Бар Рафаэли

33 года

Свежее лицо, открытая улыбка, веснушки — заводной микс, который любую девушку сделает восхитительной.

Бар Рафаэли

31 год «Мама назвала меня сикильдей, мои подписчики всё ещё переживают за мою грудь… А у меня новая шляпа». #гагаринапоплыли

Полина Гагарина

44 года

«Тот самый редкий #понедельник», — подписала телеведущая и кулинар свой кадр, на котором она расслабляется в купальнике. Отличного отпуска, Юлия!

Юлия Высоцкая

38 лет «Я просто обожаю быть на море», — сообщила поклонникам актриса. Кстати, она одна из немногих, у кого в Инстаграме фото без мейкапа преобладают над всеми остальными.

Ольга Куриленко

Камила Алвес

36 лет Супруга Мэттью Макконахи — из того же числа девушек, что и Ольга Куриленко. Она абсолютно не стесняется представать перед подписчиками в естественном виде.

Камила Алвес

33 года

Мария приняла участие в эстафете #duckchallenge против дакфэйса — «утиных губ», то есть. Даже уток заставила участвовать. Хорошо получилось!

Мария Кожевникова

51 год Актриса сделала вид, что показывает нам своего очаровательного щенка. Но мы-то знаем, чем именно она хотела похвастать! И полностью одобряем — красота!

Сальма Хайек

35 лет Актриса «с небом обнимается, солнцу улыбается». Это часть стихотворения, которым она сопроводила свой пост.

Юлия Снигирь

32 года

Да, Ольга Бузова тоже в этом списке! После того, как над ней поработали эстетисты, Ольге нечего скрывать: её кожа выглядит прекрасно, а брови делают лицо выразительным.

Ольга Бузова