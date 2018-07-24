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«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
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«Иранская Анджелина Джоли» показала настоящее лицо 

Lenta.ru 1 час назад
Жительница Ирана Сахар Табар (Sahar Tabar), прославившаяся внешностью, схожей с жуткой версией Анджелины Джоли, опубликовала свои снимки, на которых показала лицо без излишков косметики и фотошопа. Об этом сообщило издание The Mirror.
Перед тем, как публиковать фото, она часто их редактирует, чтобы «они вышли смешными». 19-летняя Табар назвала это формой самовыражения и творчества. В своем Instagram она выложила несколько фотографий, на которых она не в образе актрисы.
«Я понимаю, что у меня есть схожие черты и с Джоли, и с героиней мультфильма "Труп невесты", но я сама себе муза и не хочу выглядеть, как они», — отметила она.
В конце ноября 2017 года СМИ сообщили об иранке, якобы сделавшей 50 пластических операций и похудевшей до 40 килограммов ради внешности актрисы Анджелины Джоли. Позже она призналась, что разыграла пользователей сети. Хотя она действительно сделала несколько пластических операций, пугающий образ она создала с помощью косметики и фотошопа.
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Женский форум13  Ещё 1 источник 
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