15 бьюти-средств, без которых мы не можем путешествовать

Зубная паста и щетка R. O. C. S.

Не советуем вам забывать зубную щетку дома — рассчитывая на дорожные наборы в отеле, можно остаться с носом. Все свое берите с собой, в том числе и пасту и щетку от R. O. C. S.

Салфетки для снятия макияжа essentials by ARTISTRY

Для тех, кто не любит лосьоны и тоники, созданы салфетки для снятия макияжа, которым в путешествии цены нет. Мягко, быстро и легко удалят даже водостойкий макияж и все загрязнения. Удобно всегда и везде — даже в палатке или на регате.

Увлажняющий лосьон для сухой и очень сухой кожи лица и тела CeraVe

В путешествии надо быть готовой к любым обстоятельствам — в том числе и стянутой и сухой после моря и солнца коже. Захватите с собой лосьон с легкой и нежирной формулой и гиалуроновой кислотой в составе приведет вас в чувство за считаные минуты.

Солнцезащитный увлажняющий сухой спрей для лица «Эксперт Защита» Ambre Solaire spf 50 Спрей, который защитит ваше лицо от самых беспощадных солнечных лучей. Плюс — можно на носить прямо поверх макияжа, ничего не испортив. Минус — если переборщить, покажется, что все лицо покрылось снегом или мелкой пенкой, но даже в таком случае не спешите забрасывать спрей в дальный угол — дайте ему еще один шанс и приноровитесь.

Косметичка Bentley Collection Хранить любимые баночки надо бережно и с любовью, например, в косметичках из итальянской кожи от Bentley Collection. Очень удобны в поездках, берите сразу две — одну в чемодан, другую — домой.

Эссенция для губ с виноградным соком Frudia

Эссенция для губ с виноградным соком Frudia, обогащенная соком винограда и медом, незаменима в путешествии, потому что оказывает сразу три действия: усиливает цвет, придает объем, и смягчает кожу губ. При этом хорошо увлажняет и заживляет.

Патчи Skyn ICELAND

Патчи для лица — наш любимейший бьюти-продукт (уверены, ваш тоже). Большинство сидит в них уже в зале ожидания аэропорта, если вы тоже так делаете, возьмите побольше — на отдыхе они тоже пригодятся. Особенно если это патчи не только для глаз, но и для лба и носогубки. Будете чувствовать себя на 7 небе, когда кожу будет беспощадно печь после солнца.

Дорожный набор [comfort zone]

[comfort zone] к началу сезона отпусков подготовились на «отлично» и выпустили аж 4 дорожных набора с остроумными «самолетными» названиями и очень хорошим содержимым. Например, в составе набора «Пока, турбулентность» — все самое важное для чувствительной кожи от Remedy: очищающее средство, освежающий тоник, защитный питательный крем и успокаивающая сыворотка. Берем на борт!

Сухой шампунь Alterna Sheer Dry Shampoo

Без сухого шампуня в отпуск даже не отправляйтесь. Например, этот экземпляр — настоящий «душ в бутылочке», который мягко впитывает излишки кожного сала, остатки укладочных средств и загрязнений. Вишенки на торте — объем и приятный аромат.

Маска Total Results Miracle Creator Matrix

Многофункциональная маска в формате невесомого саше — идеальный вариант для поездки. Помимо удобного формата, есть еще пару крутых преимуществ — действует всего 60 секунд и обладает 20 свойствами для моментального преображения волос (от увлажнения до термоконтроля). Всего 1 минута и практически салонный уход.

Лак для ногтей Orly оттенка Power Pastel

Orly в этом сезоне представил трэвэл-формат своих самых популярных оттенков Lilac City и Power Pastel из коллекции Pastel City. Мы отдали предпочтение идеальному нюду в виде Power Pastel — такой крошечный лак не займет много места и не утяжелит ваш чемодан увесистым флаконом. Ну и да, кому и когда мешал нюд?

Виноградная вода Caudalie

Для тех, кто даже в отпуске прожить не может без легендарного средства любимой марки. Всего 75 мл!

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Аромат Moresque Fiore de Portofino

Жизнеутверждающий аромат Fiore de Portofino назван в честь небольшого (но очень известного) городка Портофино в провинции Генуи. В парфюмерном изложении за атмосферу бесконечной сиесты отвечают аккорды лимона из Портофино, итальянского базилика, сицилийского апельсина и флорентийского ириса.

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BB тканевая маска Erborian

Тканевые маски — наш любимый способ расслабиться в любой непонятной ситуации. А в отпуске — восстановить лицо после бурной пляжной вечеринки или восхождения на свой персональный Эверест.

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Антивозрастной уход VICHY CAPITAL IDEAL SOLEIL 3 в 1 SPF 50+

Тонирующий уход против пигментных пятен — только ровный загар, только хардкор.

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Солнцезащитный стик La Roche-Posay Anthelios XL Самый важный для здоровья санскрин (кроме шуток)! Стик предназначен для ультразащиты от солнечного воздействия родинок, шрамов, и таких чувствительных участков кожи, как область вокруг глаз, кожа ушей. В подавляющем большинстве никто не заботится об этих уязвимых зонах, а надо. К слову, никаких пятен на одежде стик не оставит.

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