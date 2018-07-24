Стоп, морщины: самые эффективные средства для кожи вокруг глаз

Кожа вокруг глаз очень тонкая и чувствительная, а потому именно здесь появляются первые морщины. К счастью, современная косметология предлагает немало способов избавления от этой напасти. Но если ты пока не готова к радикальным мерам, начни с малого — подбери правильный уход. Мы внимательно изучили рынок, и сделали для тебя подборку самых действенных бьюти-средств для кожи вокруг глаз.

Если кожа вокруг глаз не доставляет тебе неприятностей в виде мешков, синяков или мелких морщинок — оставь ее в покое. Никакое специальное уходовое средство тебе пока не нужно, обычного крема для лица вполне достаточно. В противном случае, без отдельной баночки для нежной кожи вокруг глаз не обойтись.

Насыщенный бальзам для кожи вокруг глаз Rich Balm With Triple Action, Skin Ceuticals; Крем для кожи вокруг глаз Icelandic Relief Eye Cream, Skyn ICELAND; Регенирирующий бальзам для кожи вокруг глаз Extra-Firming Eye Wrinkle Smoothing Cream, CLARINS; Омолаживающий крем для кожи вокруг глаз Mobitherapy Age-Defy Eye Cream, Rootree; Мощный гиалупроновый крем-концентрат Lift+, Diademine; Тонизирующий и разглаживающий крем для глаз VineActiv, Caudalie. Кремы для контура глаз выполняют самые разные задачи. Одни глубоко увлажняют и работают на профилактику фотостарения, другие борются с мимическими морщинами, отеками и темными кругами, работа третьих направлена на питание и лифтинг.

Укрепляющий уход против признаков старения для контура глаз Slow Age, VICHY; Концентрат для контура глаз Hydraphase, La Roche-Posay; Тонизирующий крем для век Botanical Kinetics, AVEDA; Средство для области вокруг глаз Bright Eyes All-In-One, LUMENE; Золотой крем против морщин для контура глаз Gold Lift Expert, EVELINE Cosmetics; Крем-маска для кожи вокруг глаз Reine Blanche, L’Occitane; Активный увлажняющий bio-крем для век Altai Oblepikha, Natura Siberica Professional. Выбирая средство, всегда внимательно изучай состав, ведь для каждого возраста списки ингредиентов свои. Юной коже подойдут кремы с антиоксидантами, например с витамином Е, экстрактом винограда или зеленого чая. Более «взрослой» коже помогут средства с ретиноидами и пептидами — они стимулируют синтез коллагена, предупреждают и сокращают морщины и пигментацию. Девушкам, которые постоянно не высыпаются, а по утрам видят в зеркале «уставшую панду», стоит обратить внимание на продукты с кофеином. Да-да, он не только бодрит, но улучшает кровоток в сосудах и капиллярах, поэтому отлично справляется с отечностью и «синевой» под глазами.

Крем-эксперт Y-зона для век «Самоомоложение», Черный жемчуг; Сыворотка для век и ресниц «Импульс молодости», Чистая линия; Освежающий гель для кожи вокруг глаз Hydra-V, ARTISTRY; Увлажняющий успокаивающий крем-гель для кожи вокруг глаз So Ideal Skin, Ninelle; Сыворотка для области вокруг глаз Refining Eye Serum, KANEBO; Антивозрастной гель для кожи вокруг глаз Eye Contour Gel RETI AGE, SESDERMA; Ролик вокруг глаз BB Cream Секрет совершенства 5-в-1, GARNIER Skin Naturals; Антивозрастной уход вокруг глаз Revitalift, L’Oreal Paris.