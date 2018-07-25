10 бьюти-средств, которые заменят косметолога

СодержаниеДетокс-маски с активированным углем Facemed от Eveline CosmeticsИдеальный рельеф: Антицеллюлитный крем «РЕФАРМ» Peptidele с пептидамиСалонный уход за кожей: Увлажняющий скраб SugarFIX от ORLYБорьба с «апельсиновой коркой»: Антицеллюлитный концентрат Body Compliment, Сибирское здоровье«Скорая помощь» для ног: Dr.Stern Крем-бальзам для ног при мозолях и натоптышах смягчающийПротивовоспалительный уход: Dr.Stern Термо-бальзам для тела разогревающийМоделирование фигуры: Масло-скульптор для тела Body Compliment, Сибирское здоровьеЭпиляция без боли: Крем для депиляции 9в1 от Eveline CosmeticsУдар по целлюлиту: Перцовый термомассаж «РЕФАРМ» с пептидамиПохудение и моделирование силуэта: Программа Slim Extreme 4D Professional от Eveline Cosmetics

Современная косметика настолько эффективна, что порой может составить конкуренцию даже дорогостоящим салонным процедурам. Какие ритуалы красоты можно сделать, не покидая пределы собственного дома? MedAboutMe рассказывает о средствах, которые гарантировано помогут похорошеть.

Детокс-маски с активированным углем Facemed от Eveline Cosmetics

Активированный уголь — это признанный компонент препаратов не только в медицине, но и в косметологии! Благодаря высоким адсорбирующим свойствам, он используется в составе очищающих средств, показывая отличные результаты. Бренд Eveline Cosmetics создал на основе этого компонента серию масок для лица.

Очищающая-увлажняющая маска избавляет кожу от загрязнений и гарантирует 24 часа активного увлажнения. А очищающая-матирующая — к тому же сужает поры, выравнивает тон кожи и придает лицу совершенный сияющий вид. Содержащийся в масках пептид MATRIXYL 3000 дополнительно повышает упругость кожи, делая ее ровной, гладкой и бархатистой.

Идеальный рельеф: Антицеллюлитный крем «РЕФАРМ» Peptidele с пептидами

Могут ли ингредиенты, подаренные нам самой природой, работать с последними достижениями науки? Конечно, если речь идет об антицеллюлитном креме бренда «Рефарм»! В нем органично сочетаются эфирные масла, растительные экстракты и кофеин с биофосфатным комплексом и гексапептидами. Действуя общим тандемом, они подтягивают и разглаживают кожу, увеличивают ее тургор, способствуют обретению стройного красивого силуэта.

Салонный уход за кожей: Увлажняющий скраб SugarFIX от ORLY

Это удивительное средство способно заменить сразу несколько салонных процедур: щадящий пилинг, увлажняющий уход и ароматерапию. Оно мягко отшелушивает мертвые клетки кожного покрова, повышает уровень увлажненности кожи и оставляет после себя приятное цитрусовое «послевкусие».

Скраб можно использовать в качестве бьюти-средства для массажа: он поможет подтянуть кожу, вернуть ей эластичность и ровный тон. В его составе — масла виноградной косточки и сладкого миндаля, грейпфрута и мандарина, кристаллы тростникового сахара, витамины А и Е, и другие признанные экспертами компоненты. С таким бьюти-уходом вы надолго забудете о стрессе и научитесь вновь радоваться прекрасному!

[/halfimages] Борьба с «апельсиновой коркой»: Антицеллюлитный концентрат Body Compliment, Сибирское здоровье

В 2007-м году в одном из научных центров Европы была открыта молекула, которая позже получила название Х50. По словам бьюти-экспертов, она умеет «разговаривать» с жировыми клетками, донося до них информацию и перенастраивая на новый режим работы. Такая молекула, наряду с натуральными растительными экстрактами, входит в состав нового антицеллюлитного концентрата от бренда «Сибирское здоровье». Средство стимулирует клеточный метаболизм, запускает процессы сжигания жиров и уменьшения объемов тела. Первые результаты можно оценить уже через 28 дней — минус один размер гарантирован!

«Скорая помощь» для ног: Dr.Stern Крем-бальзам для ног при мозолях и натоптышах смягчающий

Чтобы новый день не заканчивался ощущением тяжести и боли в ногах, эксперты рекомендуют регулярно практиковать превентивные меры. Средство от бренда Dr.Stern — в этом лучший помощник! Благодаря содержанию мочевины и глицерина, оно размягчает загрубевшую кожу стоп, помогает избавиться от мозолей и натоптышей, стимулирует регенерацию кожных покровов и предупреждает появление в дальнейшем каких-либо неприятных ощущений. А масло чайного дерева, которое славится высокими антибактериальными свойствами, к тому же оказывает дезодорирующее действие, нейтрализуя неприятный запах от ног. Крем моментально впитывается и не оставляет белых следов.

Противовоспалительный уход: Dr.Stern Термо-бальзам для тела разогревающий

Если работа связана с длительным нахождением в кресле или человек вынуждено ведет пассивный образ жизни, может наблюдаться дискомфорт в области позвоночника, суставов и мышц шейно-плечевого и поясничного отделов. На выручку в этом случае придет специальный противовоспалительный уход.

Легкий разминающий массаж с одновременным использованием разогревающего термобальзама окажет успокаивающее и противовоспалительное действие, активизирует микроциркуляцию в тканях организма и облегчит неприятные ощущения при остеохондрозе, радикулите, артрите, миалгии и других заболеваниях. Использовать средство рекомендуется 2-3 раза в день или по необходимости.

Моделирование фигуры: Масло-скульптор для тела Body Compliment, Сибирское здоровье

Моделирование фигуры, антицеллюлитный эффект и помощь в избавлении от жировых отложений. Бьюти-новинка от бренда «Сибирское здоровье» содержит уникальный компонент Pink Pepper Slim, который наносит точечный удар по существующим проблемам, помогает устранить несовершенства и обрести тело своей мечты. Жировые отложения тают просто на глазах — при условии дополнения бьюти-ухода умеренной физической нагрузкой.

Эпиляция без боли: Крем для депиляции 9в1 от Eveline Cosmetics

Мягкая формула этого крема для депиляции сделает кожу идеальной, даже если на ней густые толстые волоски. Деликатный запах средства обеспечит комфорт во время применения, а активные ингредиенты состава — коэнзим Q10, витамин Е и аллантоин, — гладкость кожи и интенсивное увлажнение. Крем оказывает выраженное успокаивающее действие, а значит, кожа не станет протестовать. Никаких раздражений и болевых ощущений!

Удар по целлюлиту: Перцовый термомассаж «РЕФАРМ» с пептидами

В составе этого средства, которое призвано избавить кожу от надоевшей «апельсиновой корки», только эффективные стимуляторы: экстракты жгучего перца и крапивы, эфирные масла имбиря, эвкалипта и розмарина. При нанесении на кожные покровы, средство дает приятное тепло, улучшает кровообращение в тканях и способствует избавлению «от всего лишнего». И самое главное: процедура может быть проведена в любое время. Вы сами решаете, как спланировать график домашних салонных процедур!

Похудение и моделирование силуэта: Программа Slim Extreme 4D Professional от Eveline Cosmetics

Это уникальная программа для моделирования фигуры, которая работает сразу в четырех направлениях: уменьшает проявления целлюлита и «разбивает» жировые отложения, насыщает кожу влагой и делает ее ровной и гладкой. И все это — на протяжении 24 часов! Продукты линейки сочетает в себе проверенные временем природные компоненты и последние достижения эстетической косметологии, чтобы обеспечить непревзойденный результат. Эффективность новой программы подтверждена дерматологическими исследованиями.

Будьте красивы!