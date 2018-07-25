Бьюти-дневник телеведущей и эксперта в области красоты Яны Лапутиной

9.00 — 10.00 Каждый день я просыпаюсь около 9 утра и иду готовить завтрак. Обычно мой утренний уход состоит из средств двух марок: La Mer и Clarins. Однако совсем недавно я открыла для себя новых российский бренд органической косметики Berezka Lab, в бьюти-арсенале которого мне больше всего приглянулись ночная и дневная сыворотки. Иногда я комбинирую их с кремом, но могу нанести самостоятельно. Несмотря на маслянистую основу, сыворотки не делают кожу жирной и не утяжеляют ее.

После всех «манипуляций» со средствами для лица, я наношу крем для тела La Mer или Clarins: два моих любимых бренда, продуктами которыми я пользуюсь на регулярной основе и которым полностью доверяю.

10.00 — 12.00 После утреннего ухода и завтрака мы с дочерью выбираемся на улицу прогуляться. Иногда в это время я совершаю пешие прогулки одна — это именно то, что помогает мне настроиться на рабочий лад и насытить свою кожу кислородом.

12.00 — 17.00 Днем я нахожусь на работе, но даже в это время стараюсь много двигаться: регулярно хожу пешком на деловые встречи и важные переговоры. Лето — отличное время для того, чтобы проводить время на свежем воздухе. Когда появляется немного свободного времени, я забегаю к своему косметологу, чтобы сделать процедуру для восстановления кожи. Кроме того, у меня есть важная beauty-традиция: с ноября по апрель я обязательно раз в неделю хожу в Сандуновские бани, поэтому в один из рабочих дней с 11 утра до 2 часов дня меня можно найти там.

17.00 — 19.00 После работы я обычно провожу время в SPA-центре Espa The Rits Carlton. В этом месте есть все необходимое для полноценного досуга: удобная парковка, прекрасная спа-зона и тренажерный зал с профессиональным тренерским составом. К тому же сейчас центр реконструируют, так что вскоре он станет еще более комфортным местом для спорта и отдыха от городской суеты.

19.00 — 21.00 К 7 часам вечера я возвращаюсь домой, добираюсь чаще всего пешком. Ужин я всегда стараюсь готовить сама, в то время как вся семья потихоньку подтягивается к столу. Затем наступает время общения с семьей: мы с мужем занимаемся с ребенком или выходим все вместе на прогулку. Мой вечерний уход обязательно включает в себя крем для лица La Mer или Clarins. Восстанавливающие маски и скрабы я использую примерно раз в неделю. У меня нет четкого плана, в какой день мне нужно делать скрабирование, а в какой наносить маску, но я стараюсь проделывать подобные процедуры регулярно.

Находка сезона?

Находкой сезона для меня стали продукты Berezka Lab. Очень здорово, что в России начали производить качественные косметические продукты. Все средства бренда обладают натуральными, лишенными синтетики составами, естественными ароматами и приятными для кожи текстурами, которые не создают никаких тяжелых ощущений для кожи, прекрасно впитываются и не оставляют следов.

Любимый рецепт из холодильника?

Тертый имбирь с мятой и лимоном — это прекрасное бьюти–средство, которое отлично тонизирует и улучшает обмен веществ. Рецепт прост: натрите имбирь и нарежьте мяту, все это залейте кипятком и оставьте на ночь. С утра добавьте в смесь лимон и поставьте ее в холодильник. Употребление этого напитка в течение дня — это хороший и естественный путь к ощелачиванию организма.

Процедура, которая стоит своих денег?

Процесс подбора профессиональных косметических процедур индивидуален для каждой женщины. Если вдруг вы понимаете, что не получаете желаемого результата от домашнего ухода, то вам не помешало бы обратиться к специалисту за советом. Именно по этой причине я совмещаю использование уходовой косметики с процедурами в клинике. На косметологическом рынке есть две процедуры, которые действительно стоят своих денег — это клеточное омоложение Regenlab и лифтинг на аппарате Ulthera System. Я регулярно делаю процедуру Regenlab в клинике и могу ручаться за эффективность результата. Кожа после нее действительно выглядит отлично — сияющей, здоровой и упругой.