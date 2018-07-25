5 советов по уходу за кожей вокруг глаз

Кожа вокруг глаз — самая тонкая и чувствительная, поэтому стареет раньше всех. Усталость, недосыпание, стрессовые ситуации, плохая экология и неправильное питание первым делом проявляют себя в виде мешков, отеков и преждевременных морщин вокруг глаз. Я расскажу тебе о 5 составляющих ежедневного комплексного ухода, которые позволят сохранить молодость кожи вокруг глаз, не прибегая к операционным методам.

1. Очищение

Правила демакияжа: старайся смывать макияж мягкими плавными движениями: не три глаза и не растягивай кожу. Косметологи рекомендуют пользоваться двухфазными средствами для снятия макияжа, состоящими из масляной и водной основы. Масляная часть отвечает за удаление косметики, водная — за очищение и тонизирование кожи. После применения средства обязательно умойся водой. Никогда не умывайся мылом и спиртосодержащими средствами, они пересушивают кожу и могут вызвать раздражение.

2. Увлажнение

Лучшее средство для увлажнения век — патчи. Действие патчей направлено на активное увлажнение и восстановление упругости чувствительной кожи век, снятие отеков и осветление темных кругов под глазами. Гидрогелевые патчи под глаза с микрочастицами золота улучшают синтез коллагена, сокращают морщины и служат профилактикой их появления. Входящие в состав патчей цветочные экстракты успокаивают, тонизируют и освежают кожу. Патчи плотно крепятся и не сползают, что позволяет использовать в течение дня или оставить на ночь. В баночке находятся 60 полукруглых патчей под глаза и 30 круглых для других участков кожи. Патчи для век с рубиновым порошком и экстрактом болгарской розы способствуют отшелушиванию мёртвых клеток, активизации кровообращения и нормализации обмена веществ. Рубиновая пудра осветляет кожу и делает веки более гладкими. Масла розы обогащают кожу жирными кислотами и витаминами, помогая убрать воспаления и раздражения. Растительный комплекс стимулирует работу иммунной системы и улучшает общее состояние кожи. В баночке находятся 60 дугообразных гелевых патчей прозрачно-розового цвета. Нанеси патчи на очищенную кожу и оставь на полчаса. Остатки эссенции аккуратно вотри в кожу — легкий массаж усилит эффект. Патчи для век с маслом ши и жемчужной пудрой обогащают кожу жирными кислотами, разглаживают рельеф, улучшают тон и структуру кожи. Эти патчи являются экспресс-средством: достаточно 20 минут, чтобы освежить кожу с утра или привести в порядок перед важным мероприятием. Количество патчей в баночке — 60 штук. Патчи для век с частицами коллоидного золота и маточным молочком стимулируют выработку естественного коллагена кожи, обладают сильным противовоспалительным эффектом и защищают кожу от агрессивных внешних воздействий. Оставь патчи на полчаса, остаток жидкости вотри в кожу массажными движениями. В баночке находятся 60 гелевых подушечек прозрачно-золотистого цвета. Эти и другие патчи ты можешь заказать на сайте онлайн-магазина корейской косметики Sifo.

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3. Питание

Очень полезны для кожи век компрессы из натуральных масел. Чтобы напитать кожу вокруг глаз, можно использовать миндальное, персиковое, касторовое, облепиховое масла, масло кокоса, ши или какао. Благодаря высокому содержанию в их составе жирных кислот, витаминов и минералов разглаживаются мелкие морщинки, повышается эластичность и упругость кожного покрова, уходит сухость и шелушение. Правила применения масел: нанеси подушечками пальцев пару капель масла на очищенную кожу и распредели тонким слоем похлопывающими движениями. Держать масло на веках можно не более 30 минут. После удали остатки средства с помощью сухого ватного диска.

4. Массаж

Самомассаж век рекомендуется делать ежедневно утром или вечером после снятия макияжа. Он улучшает кровообращение и приток кислорода к клеткам кожи, разглаживает мелкие мимические морщины, устраняет отеки и следы усталости. Техника выполнения массажа: плотно закрой глаза. Положи подушечки указательного и среднего пальцев в центр лба, так чтобы они соприкасались. Легкими щипками следуй по надбровной дуге от центра лба к вискам, затем перейди на область переносицы и направляйся к щекам. Повтори движения несколько раз. Лёгкими похлопывающими и поглаживающими движениями пройдись вокруг глаз, направляя движения от внутреннего уголка глаза к внешнему по верхнему и нижнему веку.

5. Гимнастика

С возрастом мышцы глаз ослабевают, появляются морщины, в результате чего кожа верхних век нависает на глаза и визуально их уменьшает. Регулярное выполнение гимнастических упражнений в комплексе со всеми перечисленными выше рекомендациями поможет предотвратить преждевременное старение кожи век. Упражнение: Нажми на внешние уголки бровей тремя пальцами — указательным, средним и безымянным. Приподними брови вверх и попытайся плотно сомкнуть веки на 5 секунд. Затем убери пальцы и расслабь мышцы лица. Выполняй упражнение каждый день по 5-10 подходов.