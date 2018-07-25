Выбор экспертов: 14 лучших праймеров для лица не дороже 1 000 руб.

Средство с текстурой твердого бальзама и мягкого суфле, база, которая держится день и ночь и легко распределяется по лицу, основа под макияж, которая скроет покраснения и визуально уменьшит поры и база-хайлайтер, которая придаст лицу естественное сияние — эти и другие находки экспертов доступного сегмента ищите в нашей новой подборке.

Праймер Perfect Skin, Promakeup Laboratory

Выбор независимого визажиста Тима Лео Люблю масляный праймер на основе 10 трав Perfect Skin российского бренда Promakeup Laboratory, его создавали профессиональные визажисты. Это то средство, которое удивляет меня каждый раз. Полувысыхающие масла в составе частично впитываются (и ухаживают за кожей), частично работают как база под тональный крем.

Внутри пузырька есть шарик, который можно взболтать — появятся сияющие частицы.

Цена: около 1 000 руб.

Праймер для визуального уменьшения пор Pore Filler, NYX Выбор независимого визажиста Марии Пыренковой

Более чем достойный бюджетный праймер. Не содержит масел и талька, соответственно, не закупоривает поры — это делает его идеальным для кожи, склонной к жирности. Маскирует и сужает каждую пору, даже самая капризная кожа становится бархатистой. В малых дозах можно наносить прямо поверх макияжа, если под рукой нет пудры. Абсолютно не утяжеляет макияж и не создает лишнего слоя.

Цена: 950 руб.

Основа под макияж глаз Eye Make up Base, Inglot

Бесцветная база держится и день, и ночь. Наносится легко, средства нужно совсем немного. Помимо предотвращения «скатывания» теней, усиливает их пигмент, делает оттенки более чистыми и насыщенными. Не сушит веки — в составе витамин E.

Цена: 850 руб.

Базы под макияж Neglige, Л'Этуаль Selection

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Последними базами под тон в подборке станут светоотражающие Л'Этуаль Selection Neglige — они выпускаются в нескольких оттенках и все больше напоминают жидкие иллюминайзеры, то есть, универсальные подсвечивающие кремовые средства. Их можно наносить в качестве праймера под макияж, подмешивать в тон для сияния, а также использовать как хайлайтер, если распределять их на выступающих частях лица похлопывающими движениями спонжем или пальцами.

Цена: около 700 руб.

Основа под макияж Skin Tone Face Base, Kiko Milano

Обычно оттенок моей кожи скачет по амплитуде от фарфорово-плесневелого до желтушно-синего. А зимой к этой гамме добавляется еще розово-малиновый аккорд: кожа очень тонкая и на холоде приобретает отнюдь не благородный румянец. Самое обидное, что краснота не уходит в течение дня. Поэтому я была в отчаянном поиске средства, которое может ее нейтрализовать и предотвратить. Мои молитвы были услышаны и в руки попала база от Kiko Milano.

Средство имеет нежно-зеленый цвет, но не пугайтесь, при нанесении он моментально сливается с цветом кожи, нейтрализуя красноту. У основы приятная текстура, которая ровно распределяется по лицу (для нанесения я использовала подушечки пальцев). Ходить с ним в течение дня комфортно. Думаю, что средство пригодится мне и летом, когда я снова начну краснеть, но уже от жары.

Цена: 900 руб.

Праймер Master prime Pore minimizing primer, Maybelline

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Обычно я ограничиваюсь нанесением увлажняющего крема под тон: он дает необходимое сияние, но не обеспечивает стойкость макияжа до самого вечера. Сначала в качестве эксперимента использовала праймер Master prime Pore minimizing primer каждый день, чтобы понять, как макияж будет вести себя. Но потом втянулась и действительно вижу разительные отличия в макияже с праймером и без него.

Главная задача средства от Maybelline — визуально уменьшить поры. У меня нет такой проблемы, но, конечно, на лице есть неровности, а с ними праймер справляется! Средство очень густое (в составе есть силиконы), поэтому я использую всего горошину (удобно, потому что дозатор очень миниатюрный) и тщательно растушевываю его на лице, чтобы тон ложился ровнее и легко вбивался в кожу. Master prime Pore minimizing primer поможет тем, у кого со временем появляется блеск на лице, это средство делает кожу матовой. Если не хотите наносить его на все лицо, ограничтесь проблемной Т-зоной.

Цена: около 450 руб.

Праймер для лица ProTouch Hydrating Primer, KISS New York Professional

Увлажняющий праймер — незаменимое средство в холодное время года, ведь лицо перед нанесением тонального крема должно быть идеальным, как чистый холст. Признаюсь честно, раньше я никогда не пользовалась праймерами для лица и считала этот этап в макияже совершенно бессмысленным. Но свою ошибку я поняла, как только попробовала праймер нового бренда KISS New York Professional.

У средства очень приятная текстура — оно питает кожу, как крем, и делает ее заметно гладкой и ровной. Порадовал и натуральный растительный состав: цветы гардении, ромашки, жасмина, лилии и апельсина — весь этот «букет» придает лицу эффект свежести, защищает кожу от вредных воздействий окружающей среды и даже помогает сузить поры. А за блеск лица в течение дня не переживайте — кожа выглядит увлажненной, но в меру, а макияж стойко держится весь день.

Цена: 890 руб.

Подсвечивающий праймер Lumi Magique Primer Pure Light, L’Oréal

Праймер, по текстуре похожий на жидкое безе, — любимец визажистов. Если хотите эффект подсвеченной изнутри кожи, он для вас. Сияние выглядит естественно, без жирного блеска. Можно наносить как на все лицо, так и на отдельные зоны в качестве хайлайтера.

Цена: 685 руб.

СС-праймеры с цветокоррекцией Color Correcting Liquid Primers, NYX Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Пять оттенков для разных проблем: голубой — против тусклого цвета лица, зеленый — против покраснений, оранжевый — против синяков, лиловый и желтый — против уставшей кожи. Жидкая текстура легко распределяется по лицу, яркий цвет средства выравнивает тон кожи, при этом не оставляет следов. В составе есть светоотражающие частицы и витамин E.

Цена: 850 руб.

Праймер Peau Parfaite Primer Base, Yves Rocher

Выбор специального корреспондента BeautyHack Дарьи Мироновой

В отличие от вышеупомянутого праймера Thalgo со светоотражающими частицами, средство от Yves Rocher действительно содержит сияющие частицы, которые мгновенно превращают кожу в свежее наливное яблочко — по крайней мере, такие ассоциации были у меня. Так блестят щечки маленьких детей после прогулки и зимних забав! В составе — формула, обогащенная инозитолом риса, которая позволяет коже дышать под праймером, а стойкость макияжа при этом не страдает — тональный крем держится весь день и не «ползет» под конец рабочего дня. А в дни, когда хочется немного приглушить сияние, я использую такой трюк: завершая макияж, растираю небольшое количество праймера руками и «припечатываю» им то, что получилось. Получается эффект едва заметного хайлайтера и свежий отдохнувший вид, будто я спала все положенные восемь часов, а не постыдные четыре.

Цена: 790 руб.

Солнцезащитный праймер Facefinity All Day Primer, Max Factor

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Серию Facefinity от Max Factor любят многие визажисты: тональные средства на лице держатся стойко до самого снятия. Праймер Facefinity — еще один помощник при создании стойкого макияжа, в нем содержатся частицы микро-корректоры, которые поглощают кожный жир. Большой плюс этой основы — наличие солнцезащитного фактора SPF 20. Находка для лета!

Цена: 663 руб.

Праймер-суфле Prime and Fine Smoothing Refiner, Catrice

Выбор редактора BeautyHack Наталии Капицы

Нежно-розовый праймер в баночке сделан на основе силикона, но по текстуре похож на мягкое суфле. Очень легкий, шелковистый и экономный — хватит надолго. Матирует, но не сушит кожу. Тональные средства после него ложатся идеально — кожа гладкая и ровная. Удобно носить с собой и обновлять поверх макияжа.

Цена: 365 руб.

Матирующий праймер со спонжем Photoready Prime + Antishine Balm, Revlon

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

По текстуре — твердый бальзам. Наносится спонжем, дает матирующий эффект и не забивает поры, позволяя коже «дышать». В составе — салициловая кислота, минерал рутил и микропудра для контроля за блеском. Можно наносить как под тональные средства, так и поверх макияжа.

Цена: 650 руб.

Гиалуроновый праймер Librederm

Выбор специального корреспондента BeautyHack Дарьи Мироновой

Так или иначе, базы под макияж подсушивают кожу, так что если она у вас очень сухая или обезвоженная, лучше сделать выбор в пользу увлажняющих средств. Праймер с гиаулуроновой кислотой от Librederm известен множеством хвалебных отзывов: он «заполняет» несовершенства кожи, длительное время удерживает в ней влагу и в то же время создает барьер против жирного блеска.

Цена: 929 руб.