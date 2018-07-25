Из простушек в аристократки: звезды, которых хирурги сделали иконами стиля

Звезда фильмов Вуди Аллена и Софии Копполы, самая известная «черная вдова» Вселенной Marvel в юности ничем не выделялась. Пожалуй, ей бы пришлось всю жизнь играть роли домработниц и мелких офисных клерков, если бы не гениальное решение пойти к хирургу. Она однозначно исправляла форму носа и проходила аппаратное омоложение: кожа выглядит молодой, коллаген сокращенный. Также заметны следы инъекционных методик — филлеров на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиапатита кальция.

Кети Топурия, 31 год Кети еще слишком молода, чтобы всерьез беспокоиться о своей внешности. В основном она прибегает к эстетической к косметологии: маски, кремы, разнообразные уходы. Инъекции на основе гиалуроновой кислоты (так называемые биоревитализанты) с целью увлажнения и питания кожи. Но все же к помощи пластического хирурга она однажды обращалась — когда делала ринопластику. И оказалось, что это изменение во внешности имеет огромное значение: тонкий нос сразу добавил лицу изящества.

Жена одного из самых популярных футболистов нашего времени и по совместительству дизайнер собственного бренда основательно сбросила вес, удалила комки Биша. Делала контурную пластику, аугментацию скул, подбородка, губ по технике «Париж» при помощи филлеров. Поработала над областью декольте — сделала маммопластику, причем не единожды. Из чего следует, что перенесла не один наркоз. Очень следит за питанием — сушит организм. Результат как на бешеной сушке — кожа, кости и мышцы. Вообще это сейчас модно — быть сухими и не иметь жировой клетчатки. Благодаря этому Бекхэм и стала походить на потомственную аристократку.

Заметно, что кожа звезды первых «Трансформеров» постоянно подвергается косметическим процедурам — аппаратная косметология сегодня шагнула далеко вперед. Меган, как и Виктория, подсушилась в последних модных тенденциях. Сделала ринопластику, удалила комки Биша. Проведена блефаропластика век по миндалевидному типу и аугментация скул, углов челюсти и подбородка. Довольно много шагов было предпринято, чтобы из забавной мордашки превратиться в сексуальную тигрицу.

Алсу, 35 лет Сегодня не в тренде пухлые щечки. В моде очерченный овал лица, красивые скулы — такой вот лакшери-посыл в обществе. Поэтому девушки стараются соответствовать: худеть и следить за собой при помощи эстетической медицины. Алсу в их числе. И она наконец-то не выглядит как ребенок! Исчезла эта детская припухлость и одутловатость. Алсу приобрела грациозность и эстетику кошки. Убрала комки Биша, наколола скулы (аугментация скул филлерами на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиапатита кальция), сделала губы. И, как видите, в результате не получила изможденного лица, как иногда пишут в интернете о бишэктомии, а получила утонченную внешность.

Лиза Боярская, 32 года

Вряд ли Лиза с ее исходными чертами могла бы претендовать на роль Анны Карениной . Боярская точно делала ринопластику, которая позволила ее носу обрести более красивую форму. И это изменение существенно повлияло на ее внешность. Что касается остального, то актриса не нуждается ни в каких улучшениях — у нее от природы прекрасные скулы и ямочки на щеках, которые уже пару лет являются одним из модных трендов в пластической хирургии. Конечно, Боярская следит за своей внешностью и выглядит очень ухоженно. Вероятно, она регулярно посещает косметолога, и максимум, что она пока позволяла себе помимо основного ухода, включающего очищение кожи, нанесения масок и кремов, это биоревитализацию.

У Матильды Шнуровой в ее нынешнем состоянии есть слишком сильное сходство с Ольгой Бузовой. Но в родственных связях они вроде бы не замечены. В чем же дело? Явных следов хирургического вмешательства в лицо Матильды не наблюдается. Проведена аугментация губ и подбородка. С целью омоложения заколоты носогубные складки и носослезные борозды.

Матильда и Ольга Бузова Благодарим нашего эксперта за подготовку материала.

Александр Вдовин , пластический хирург клиники GLV Clinic, специалист по челюстно-лицевой хирургии Что еще делают с собой звезды:

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