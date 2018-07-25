Лучшие упражнения для поднятия вашей груди

Эти упражнения могут помочь вам развить мышцы груди без хирургии.

Жим от груди мяча

Сядьте прямо на стул и убедитесь, что ваша спина прямая и ваш пресс напрягся. Держите мяч на уровне груди и нажимайте на мяч. При нажатии на мяч, выравнивайте руки медленно, держа мяч прямо перед вами, пока руки не станут прямыми. Держите постоянное давление на мяч. Поднесите мяч обратно к груди и повторите 10 раз.

Отжимание

Отжимания невероятное упражнение для укрепления груди, также укрепляет спин. Вам не нужно никакого специального оборудования, и вы можете сделать это в домашних условиях. Для менее подготовленных положите колени на землю.

Лягте на живот и положите руки на землю рядом с вашими подмышками и поднимайте себя. Убедитесь, что вы держите ваш пресс напряженно и постепенно опускайте свою грудь на землю. Повторите это столько раз, сколько вы можете.

T-Планка

T-планка (иначе называемая передняя планка) не только фиксирует ваш живот; она укрепляет руки, спину, грудь, ягодицы и ноги.

Поднимите правую руку, держа вес вверху, и откройте ваше тело вправо, сделайте фигуру «T» вашим телом. Оставайтесь в таком положении в течение 10 секунд. Держите ваше тело в положение отжимания. Вернитесь в первоначальное положение и сделать то же самое с левой стороны. Сделайте 5-10 повторений.

Жим лежа

Опустите гантели на грудную клетку. Ложимся спиной на скамейку, руки поднимите вверх прямо, гантели в каждой руке. Сделайте 10 повторений.

Развод гантелей

Развод гантелей, являются одним из лучших упражнений для укрепления груди.

Поднимаем гантели вверх. Ложимся лицом вверх на горизонтальной скамье или на полу, колени согнуты. Выполните 10 повторений.

Применение давления

Становимся лицом к стене. Обопритесь на стену с поднятыми руками и давите руками, столько сколько сможете, как будто пытаясь передвинуть стену.

Продолжайте движение применяя давление, нажимая на нее в течение 10 секунд подряд. После этого расслабьтесь, снимите руки со стены, пожмите друг об друга руки и сделайте еще раз. Повторите это 10 раз.

Разводим руки

Стоя или сидя в вертикальном положении, плотно сожмите ваши локти, держа гантели. Соедините ваши ладони вместе. Удерживайте в течение двух секунд и разведите. Повторить 10-15 раз.

Вы должны ежедневно выполнять эти упражнения!